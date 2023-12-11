Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne zaman yatacak? VGM 2023-2024 burs sonuçları sorgulama!

11 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:35

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvurularını değerlendirme işlemlerini tamamlanmasını ardından burs sonuçları paylaşıldı. Bu yıl ilk defa burs alacak öğrenciler ise ödeme takvimini ve ödemelerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? VGM 2023-2024 bursu ne zaman yatacak? arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Binlerce öğrenci bursun sonuçlarını araştırıyor. İşte VGM burs başvuruları ve sonuçları hakkında açıklanan detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 08 Kasım 2023 tarihinde açıklanmıştır. 01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmekte olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 – 2024 EĞİTİM YILI BURSLARI için şu açıklama yapılmıştır.“Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2023 – 2024 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi sona ermiştir.01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 29 Kasım 2023 tarihinde açıklanmıştır.”

VGM BURSLARI NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL‘dir.

2023-2024 VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilk burs ödemeleri, hesap açım ve belge tamamlama işlemlerinin ardından Ekim ayından itibaren dikkate alınarak geriye dönük olarak ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu vakıflar bölge müdürlüğünce ödenecek. Öğrenciler vakıflar bölge müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numarasını iletecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Burs için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını “https://burs.vgm.gov.tr “ adresi üzerinden sorgulayabilecek.