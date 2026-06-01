Osmân bin Muhammed bin Ebî Şeybe hazretleri, hadîs âlimlerindendir.

Aslen Kûfelidir.

297 (m. 910) da Bağdâd’da vefât etti.

Kendisi şöyle anlatır:

Efendimiz, bir gün Eshâb-ı kirâma buyurmuşlar ki:

Hava sıcak olduğunda, Allahü teâlâ kullarına bakar.

Yer ehlini dinler.

Gök ehlini dinler.

Ve bir kişinin;

“Bugün ne kadar da sıcak. Allah’ım! Beni Cehennemin harâretinden koru” dediğini işitir.

Merhamet eder.

Ve Cehenneme;

“Ey Cehennem! Kullarımdan biri, senin harâretinden korkup, bana yalvarıyor. Şâhit ol, ben o kulumu senin harâretinden korurum” buyurur.

Hava soğuk olduğu zaman da, Allahü teâlâ yine kullarını dinler.

Bir kimse;

“Bugün hava ne kadar da soğuk. Allah’ım! Beni Cehennemin zemherîrinden muhâfaza eyle” dediğini işitir.

Ona da çok acır.

Ve Cehenneme;

“Ey Cehennem! Kullarımdan birisi, senin zemherîrinden kurtarmamı istiyor. Şâhit ol, ben onu kurtaracağım” buyurur.

Eshap, Efendimize;

“Zemherîr nedir yâ Resûlallah?” diye sorarlar.

Efendimiz;

“Zemherîr, kâfirlerin gireceği soğuk Cehennemdir ki, ona bir an dayanılmaz” buyurur.

