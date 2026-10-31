Şeytanın işi, imanlı ve ibadet yapanlarladır!

Adamın biri parasını sakladığı yeri unutmuştu. Ne kadar düşündü ise sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu!..

Bir gün Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Kâbe’deyken, Müslümanların yanı sıra bir de Yahudi geldi. (O zamanlar Kâbe’ye Yahudilerle müşrikler de geliyorlardı.) Müminlerden biri Peygamber Efendimize;

-Ya Resulallah! Şeytan bana namazda çok vesvese veriyor, ne yapmam gerekir? diye sordu.

Yahudi hemen ileri atılıp kibirli bir eda ile şöyle dedi:

-Bizim dinimizde vesvese yok, şeytan bize vesvese vermez!..

Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz;

-Ya Ali, bunun cevabını sen ver! buyurdular.

Hazret-i Ali de şu cevabı verdi:

-Ya Resulallah, boş eve hırsız girmez!

Evet, meyveli ağaç taşlandığı, hırsız mücevher olan eve girmeye çalıştığı gibi, şeytanın işi de imanlı olanlarla ve ibadet yapanlarladır.

***

Adamın biri parasını sakladığı yeri unutmuştu. Ne kadar düşündü ise günlerce aramasına rağmen parayı sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu. "Benim bu derdime bir çare bulursa o bulur" diyerek doğru İmam-ı a'zam hazretlerinin huzuruna gitti.

İmam-ı a'zam, adamın meramını dinledikten sonra dedi ki:

-Bu senin meselen fıkıhla ilgili değil ama, yine de sana bir yol göstereyim: Sen şimdi git bu gece sabaha kadar namaz kıl! Ümit ediyorum ki, paranı koyduğun yeri hatırlarsın!..

Adam bu cevabı aldıktan sonra gitti. Güzelce bir abdest aldı. O gece sabaha kadar ibadet edecekti. Namaz kılmaya başladı... Daha gecenin yarısı bile olmadan parayı sakladığı yeri hatırladı. Hemen namazı bıraktı, gidip parayı koyduğu yerden alıp uyudu...

***

Sabah olunca İmam-ı a'zam hazretlerine gidip;

-Allahü teala senden razı olsun ey İmam! Bu derdime de çare buldun. Daha gecenin yarısında parayı koyduğum yeri hatırladım ve gidip aldım. Sonra da yattım, deyince, Hazret-i İmam;

-Keşke sabaha kadar ibadete devam etseydin. Çünkü şeytan senin sabaha kadar ibadet etmene tahammül edemediği için daha gecenin yarısında sana hatırlatmış. Ben zaten sana bu maksatla "gece boyunca namaz kıl" demiştim. Sabaha kadar da şükür namazı kılsaydın ne iyi ederdin. Ancak sen parayı bulunca namazı bıraktın, dedi.

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