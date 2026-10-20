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İsabetli tayin, doğru kararları getirdi!

Ali Kunak
Ali Kunak alikunak@tg.com.tr
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Hakemlik kumaşı hayli kaliteli olan Cihan Aydın’ın, dört yıl önce çevrim içi hakem seminerine “EN BÜYÜK GS MİRA AYDIN” kullanıcı adıyla katılması, hayatının sonuna kadar her fırsatta karşısına çıkacaktı.

Maç öncesinde Ertuğrul Doğan’ın açıklamaları da gözleri tamamen hakeme çevirmişti. Bu yüzden maça tedirgin başlayan Cihan Aydın, basit faullere düdük çalarak oyunu sık sık durdurdu. Ancak ceza alanı içindeki kritik pozisyonlarda doğru değerlendirmeler yaptı.

Penaltı yok, devam!

Trabzonspor ceza alanında Vlahovic’in vuruşunda top, Nwaiwu’nun vücudundan sekerek destek eline geldi. Hakemin “devam” kararı doğruydu.

31. dakikada da Muçi’nin ortasında kafaya çıkan Agbadou, topa kötü bir şekilde vurmuştu. Top da eline çarptı. Bilerek kafayla oynadığı için bu pozisyonda da devam kararı doğruydu.

Miretti ve Fabinho’nun hareketleri sarı kartlıktı. Hakem bunları da atlamadı ve kartlarını kullandı.

Sarı kartlar yerinde

İkinci yarıda Emirhan, İlhan ve Outtara’ya gösterdiği sarı kartlar da doğruydu. İki pozisyonda daha sarı kartını kullanabilirdi.

Beşiktaş’ın kaçırdığı fırsatların ardından Trabzonspor’un attığı gollerin temiz ve tartışmasız olması, hakemi de rahatlattı.

Cihan Aydın da önemli bir hata yapmadan maçı tamamladı.

MHK’nin eski başkanının tutuklanmasından sonra hakemlerde gözle görülür bir performans yükselişi gözleniyor.

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