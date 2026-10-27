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Hakemi skor kurtardı!

Ali Kunak
Ali Kunak alikunak@tg.com.tr
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MHK operasyonu sonrasında kamuoyunda hakemlere karşı ılımlı bir rüzgâr esmeye başladı. Hakemlerde de özgüven artışı net hissediliyor.

Derbiye tayin edilmesi herkes tarafından beklenen Atilla Karaoğlan, dün akşam maça “Kartımı hemen kullanmayayım.” taktiğiyle başlayınca müsabaka neredeyse elinden kaçıyordu.

Lukaku-Abdülkerim mücadelesi sonrasında olaya müdahil olan Barış Alper ve Lukaku sarı kart görmeliydi.
5. dakikada rakibinin ayağına basan Skriniar’ın sarı kartı da kaynadı. Karaoğlan, 10. dakikadan itibaren kartlarını kullanmaya başladı.

İrfan Can, Skriniar, Sanchez ve Kante’ye gösterilen kartlar doğruydu. Ancak 5. dakikadaki kartı atlamasaydı Skriniar ikinci sarı karttan kırmızı kart görecekti.

36. dakikada Greenwood-Jakobs mücadelesinde Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Ancak hakemin “devam” kararı doğruydu.

Ofsayt yok, gol temiz

Galatasaray’ın ikinci golüne Fenerbahçeli futbolcuların ofsayt itirazı vardı. Batrakov şeklen ofsayttaydı ancak rakibe ve oyuna müdahalesi yoktu. Golün verilmesi doğru karardı.

54. dakikada Semedo’nun faul yaparak Osimhen’i durdurduğu pozisyonda gösterilen sarı kart da doğruydu. Kaleye olan mesafeden dolayı bariz gol şansının kriterleri oluşmamıştı.

Penaltı ağır olurdu

67. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Guendouzi’nin Batrakov’un ayağına hafif bir teması vardı. Galatasaraylılar penaltı bekledi. Ancak müdahale çok hafifti. Penaltı verilse ağır olurdu; devam kararı doğruydu.

Atilla Karaoğlan’ın şansı, Galatasaray’ın maçı kazanmasıydı. Aksi takdirde Skriniar’a 5. dakikada gösterilmeyen sarı kart gündem olurdu.

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