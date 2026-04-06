Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi

Bugüne kadar ülkemizde MHK başkanlığı ya da üyeliği yapmış yüz kişiye “Fenerbahçe - Beşiktaş maçını kim yönetir?” diye sorsanız bir tanesinin bile aklından Trabzonlu Yasin Kol geçmezdi.

Tayinlere bakan yok!

Bu hafta oynanan iki derbiye de yapılan hatalı hakem tayinleri maçlar öncesinde kafaları, bir hayli karıştırdı.

Yasin Kol aslında yeni nesil hakemler içinde 12. kuralı en iyi yorumlayanı. Maç sıkışmazsa iyi yönetiyor. Komplike durumlarda bocalıyor. Takımlar futbol oynamayı düşünerek maça başlayıp, hakem de gereksiz işler yapmayınca sıkıntısız bir ilk yarı geçti.

32. dakikada Oh - Semedo mücadelesinde hafif bir temas vardı. Beşiktaşlılar penaltı, Fenerbahçeliler aldatmadan sarı kart bekledi. Hakem kale vuruşu vererek en doğrusunu yaptı.

44. dakikada Guendouzi yerde kaldı, Rıdvan topa müdahale etmişti. Devam kararı doğruydu.

56. dakikada köşe vuruşunu kullanan Guendouzi, Nene’den topu tekrar aldığında ofsaytta olduğu için Fenerbahçe’nin golü VAR kontrolü ile iptal edildi. Karar doğruydu.

67. dakikada Guendouzi’nin eline çarpan topta devam kararı doğruydu. Top yakın mesafedeki arkadaşından geliyor ve Guendouzi’nin topa arkası dönük, eli de doğal konumda idi.

Bu penaltı konuşulur

Yasin Kol, uzatmalarda çaldığı yanlış düdükle hatalı bir penaltı verdi. Agbadou, rakibine değil topa müdahale etmişti. VAR da seyirci kalınca son dakikadaki yanlış düdük Fenerbahçe’yi yarışta tuttu.

