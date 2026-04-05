Skor hakemi kurtardı!

Ali Kunak
Ali Kunak alikunak@tg.com.tr
Merkez Hakem Kurulu’nun Trabzonspor-Galatasaray maçları için obsesyon hâline gelen Cihan Aydın ataması maç öncesi çok tartışıldı.

Maçın hemen başında gelen tartışmasız Trabzonspor golü hakem ve maçı rahatlattı.

Ozan Tufan’a, Okan Buruk’a gösterdiği kartlar doğru idi. Ancak Torreira’nın abartılı itirazlarına kayıtsız kaldı.

Onuachu’nun rakibine faul yaparak aldığı top için düdük çalması doğru idi. Sonrasındaki gol doğal olarak geçersiz sayıldı.

35. dakikadan sonra çaldığı bazı fauller hatalıydı. İlk yarının son dakikasında Onuachu’nun ofsaytta iken aldığı topla attığı golün iptal edilmesi doğru idi.

Süleyman Özay’ın bekleyip pozisyon sonunda bayrak kaldırması VAR protokolüne uygundu.

VAR’ın karışması yanlış!

Barış Alper’in hareketine hakem kırmızı verse yanlış diyemezdik.

Ancak sarı kart yorumu VAR müdahalesini gerektirecek kadar skandal değildi.

Ancak hakem VAR’a giderken Barış Alper, hakemin önünü kesti.

Hareket kırmızı olmasa bile 2. sarı karttan atılmalı idi.

MHK, hatalı tayiniyle hakemini zora soktu. Neyse ki; skor herkesi kurtardı.

