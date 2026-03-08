Ozan Ergün aciz kaldı

Türk futbol tarihinde bir derbi maçının hakeminden AVAR’ına kadar hepsinin birden bu kadar tecrübesiz isimlerden seçildiği görülmemiştir.

MHK’nın bu maç için düşündüğü isimleri görevlendiremediği, tayinleri çok acele ve plansızca yaptığı anlaşılıyor. Maçın başlamasıyla bütün pozisyonlarda kararsız kalan hakem, VAR’dan gelen “sufle” ile ilk kartını Osimhien’e gösterdi.

Sane erken kızarmalıydı

28. dakikada Sane’nin, Asllani’ye olan müdahalesinde avantaj oynatıp sarı kart gösterdi. Ama pozisyon kırmızı olmalıydı. Sane topuk gücüyle rakibin ayağına basarak sıyırdı. VAR sadece izledi, karışmadı.

Galatasaray’ın atmış olduğu gole yarı otomatik ofsayt sistemi Osimhen’in ofsayt olmadığını söyledi. Buna inanmak zorundayız.

Osimhen’e ikinci sarı!

57. dakikada Osimhen, hakemin düdüğünü duyup yavaşladıktan sonra topu kalecinin üzerinden bilerek aşırtıyor. Net bir ikinci sarı olmalıydı.

62. dakikada Sane anlaşılmaz şekilde yine bir şiddetli hareket yaptı. Belki rakibini görmedi ama sarısı olan bir oyuncu dikkatli olmalıydı. Hakem buna kart bile göstermedi. VAR bu defa atlamadı. Kırmızı çıktı.

Beşiktaş’ın gollük atağını kesmesi ise tam bir acemilik örneğiydi!

Son haftaların en kötü hakem performansıydı.

Ozan Ergün; son derece aciz kaldı, bariz kartları, elle oynamaları es geçti. Maçı kulağına gelen sufle ve uyarılarla yönetmeye çalıştı.

