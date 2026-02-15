Skor Meler’i kurtardı!

7 Mart 2024’te oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar ve yönetimi sebebi ile büyük tepki toplayan Halil Umut Meler’e MHK o maçtan sonra âdeta alt düzey hakem muamelesi yapmaya başlamıştı.

Meler’in hakemlik performansı da yokuş aşağı frensiz inmişti. MHK tam 23 ay ligde derbi vermedi. Ama ilk lig derbisini yine Trabzonspor - Fenerbahçe maçı olarak uygun görmüşler. Bu tarz bir tayin, maç öncesi her iki tarafın ve futbol ailesinin sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir şey değil!

Maç başlar başlamaz; birkaç faulü kaçırdı. Oulai’nin faullü oyununa karşı duyarsız kaldı.

F.Bahçe’nin ilk golü temiz

15. dakikada Talisca’nın attığı gol öncesinde İsmail’in topu düzeltmesi esnasındaki hareketi nizami idi. Top İsmail’in sağ göğüs ve formanın kısa kolunun bittiği pazı bölgesinden geliyordu. Fenerbahçe’nin ikinci golü öncesinde ofsayt yok, gol temiz.

Kerem’e faul var!

Trabzonspor’un ikinci gol öncesinde Kerem’e yapılan harekete devam dedi.

Gri bir pozisyon olduğu için VAR’ın karışmaması doğruydu. Ama pozisyon fauldü. Nwaiwu sağ ayağıyla Kerem’in sağ ayağına vurarak faul yapmıştı.

Halil Umut Meler, müsabakada gösterdiği kartlar kadar göstermediği kartlarla da çok hata yaptı.

Fenerbahçe puan kaybetseydi, ikinci gol öncesinde Kerem’e yapılan faul büyük tartışma konusu olacaktı.