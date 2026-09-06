Meler ürkek, tedirgin ve formsuz!

İki senedir ligde derbi düdüğü çaldırılmayan Halil Umut Meler, maça tedirgin çıktı. Trossard ve Salih’e yapılan net faulleri çalmadı. Guendouzi’ye ceza sahasına girmek üzereyken yapılan faule önce devam deyip sonradan faul çalması da yadırgandı.

6. dakikada yerden seken top Agbadou’nun koluna geldi. Kolun topa doğru hareketi Oğuz’un şarjından kaynaklandığından ve top da pazı üstüne temas ettiğinden dolayı penaltı vermemesi doğruydu.

Skriniar ve Rıdvan’ın attığı gollerde tartışılacak bir şey yoktu.

40. dakikada İrfan Can ağlara gönderdiği topun öncesinde ofsaytta idi. 2 numaralı yardımcı Bora Özkara da atlamadı.

İlk yarıda Emirhan ve Greenwood’a gösterdiği sarı kartlar doğruydu.

Vlahovic-Skriniar gerilimi

50. dakikada Vlahovic ile Beşiktaş’ın kazandığı golün iptali yanlıştı. Kante’nin formasından hafif bir çekme vardı. Faul verilmemeliydi.

Maçın başından beri yaşanan Vlahovic ile Skriniar arasındaki problemi hissedemedi. Tedbir alamadı. İkili arasındaki problem 55’te tavan yaptı. Ortalık karıştı. İkisi de sarı gördü. Skriniar’ın hareketi kırmızı sınırlarını zorluyordu.

75. dakikada Kerem-Salih mücadelesinde F.Bahçeliler penaltı bekledi. Hakem “devam” dedi. Aslında Salih’in hareketi fauldü. Pozisyon ceza sahası dışında olsa gerek ki, VAR karışamadı.

Meler için iyi olmayacaktır!

Dün, Halil Umut Meler’in perşembe günü PSV-Shakhtar Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacağı haberi yayıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi hakemlerini maçtan 48 saat önce açıklıyor. Ve gizlilik konusunda çok hassas. Maça daha 5 gün var. Bu haber doğru çıkarsa, UEFA da bunun haber yapıldığını duyarsa, Meler için iyi olmayacaktır.

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