Zincirleme hatalar!

MHK’nın perşembe günü hakemi açıklamasından itibaren ortam iyice gerilmişti. VAR atamaları açıklanınca da ortalık iyice kızıştı.

Böylesine gergin başlayan bir maçta 5. dakikada ortalık karıştı. Yasin Kol biraz gecikmeli de olsa, Uğurcan ve Oosterwolde’ye sarı kart gösterdi.

12. dakikada Sanchez’in Cherif’e müdahalesinde verilen penaltı kararı doğru idi. Sanchez topa temas edememişti.

Sane’ye yapılan penaltı!

22. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Nene’nin diziyle Sane’yi bozması penaltı idi. Hakem penaltısı diyebileceğimiz bu pozisyonda VAR’ın karışmaması doğru idi. Ama Yasin Kol penaltıyı atladı. Ortamın gerilmesi esnasında Brown ve Ederson kart gördü. Ancak Ederson sarıdan sonra hakemin kulağına yüksek sesle bağırıp, âdeta bir dövmediği kaldı. 2. sarıdan ihracı gerekirdi.

Yunus’a ikinci sarı çıkmadı

41. dakikada Yunus, hakemle çarpıştı. Sonrasındaki diyalogda sarı gördü. İki dakika sonra Yunus röveşata yaparken Oosterwolde’nin kafasına vurdu. Normalde 2. sarıdan atılması gerekirken hakem ilk sarıyı içine sindirememiş olmalı ki, oyuncuyu atamadı.

61. dakikada Osterwolde’nin Yunus’a müdahalesi penaltı idi. Hakem doğru değerlendirdi.

62. dakikada Ederson penaltı atışı için kaleye geçmekte gecikti. İtirazı da eklenince doğru bir ikinci sarı çıktı.

Maçın son dakikasında Osimhen ile Mert Müldür’ün karşılıklı hareketleri kırmızı kart olmalıydı. Yasin Kol ikisinide sarı ile geçiştirdi.

Yasin Kol, az koştu, pozisyonları uzaktan takip etti. Çok hata yaptı. Ama G.Saray’ın oyun ve skor üstünlüğü onu da rahatlattı.

