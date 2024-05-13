Türkiye bunlarla mı normalleşecek Taha?

Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekiliydi. TVNet'te program yapan Taha Hüseyin Karagöz, Özel'i davet etti.

Taha, konuğunu sıkıştırdı; "2019'da CHP'den her çiftçiye bedava traktör diyordunuz. Nerede bu traktörler?" diye sordu.

Özel'in verdiği cevap "CHP traktörün altında kaldı" başlıklı haberlere konu oldu.

Neyse... Albayrak Medya binasından memnun ayrılan Özel, program biterken Taha'yı övmeyi ihmal etmedi. "Ne zaman çağırırsanız gelirim. Nezaketinize teşekkür ederim" dedi.

Sözlerini şöyle bitirdi Özel: "Benim buraya geleceğimi duyunca (partiden) 'Nereye gidiyorsun' dediler. 'Yeni Şafak'ın binasına'... Yahu deli misin? Ne olacak savaşa mı gidiyoruz. Girişte kapıda karşılandım. Sanıyorlar ki düşman karargâhına gidiyoruz, orada kötü davranırlar. Gerçek bir nezaketle ve gerçek bir beyefendiyle, gazeteciyle karşı karşıya olmaktan büyük keyif aldım. Aynı şeyleri düşünmüyoruz. Hatta birbirimize kızdığımız alanlar da vardır ama Türkiye'nin bu diyaloglara ihtiyacı var. Ben de sözüme değer veren ve bizim gibi düşünüp AK Parti'ye kızan gazetecilere, varsa programlarını, köşelerini siyasi rakiplerimize açmalarını dilerim. Bu yankı odasından kurtulup diğer mahalleye konuşabilmekten belki de bu mahalle ayrımlarını kaldırıp koskoca bir ülke olduğumuzun farkına varabilmek için çok kıymetli olur. Böyle bir adım attınız çok teşekkür ederim."

Aradan iki yıl geçti. Taha Hüseyin Karagöz, hafta içi Özel'i Meclis'te ziyaret etti. Birlikte çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Vay sen misin CHP lideri ile görüşen! CHP'li gazeteciler o fotoğrafı memleketin bir numaralı meselesi yaptı.

Özel'e "çüş" diyeni mi ararsın, görüşmeyi ayarlayanı "hain" ilan edeni, "Hiç kimsenin kalemşoru değiliz" diyerek gözlerini belerte belerte aba altından sopa göstereni mi?

Fi tarihinde Cumhurbaşkanı uçağına en çok binen gazetecilerin çetelesini tutmuştum. Bayağı bir konuşulmuştu. Uçağın ikinci müdavimi kimdi biliyor musunuz? Bugün Özgür Özel'e Taha ile görüştüğü için "Sığırla poz verseydin" diye saldıran 'tilki' kuyruğu... Geçmişte Erdoğan'ın yanında poz vermek için yırtınıyordu.

Öyle bir fırtına kopardılar ki, Özel çekindiği için izahat üzerine izahat yaptı. Oysa size ne?

Erdoğan bunları adam yerine koymamakla iyi ediyormuş diyesim geldi. Çünkü onların başkaları için istediği muamele de bu!

Peki hakkında böylesi "korkunç" bir kampanya başlatılan Taha ne yaptı?

Darbeci postalı mı yaladı? İnsanların iffetleriyle mi oynadı? Milletvekiline kumpas kurup intihara mı sürükledi? Patronlarının kirli pazarlıklarına aracılık edip ballı avantalar mı aldı? Yalan testis haberleriyle algı mühendisliğine mi soyundu? Bir rezaleti deşifre ediyormuş gibi yapıp yaşı küçük kızları Arap ülkelerine pazarladığı yönünde iddialara mı konu oldu? CHP'lilere canlı yayında "fahişe" diye küfür mü etti? Maiyetinde çalışan kadın meslektaşını beyzbol sopasıyla mı dövdürdü? Kariyer basamaklarını 'kucaktan kucağa' oturarak mı tırmandı?

Hiç şüphem yok. Vicdan ve ahlâk terazisinde nefret korosuyla tartsan Taha ağır basar.

Özgür Özel siyaseten iyi yapıyor. Türkiye'nin normalleşmesi medyanın normalleşmesinden geçiyor. Ama bu patolojik vakalarla zor!





-MEDYA NOTLARI-





KAOS ALMANAĞI: Cumhuriyet 100 yaşına girdi. İkinci asra adım atan gazete iki adet 100. yıl ilavesi verdi. İlavelerin kapağına arşivden 68 gazete manşeti konulmuştu. Manşetlerdeki ifadeler dikkat çekiciydi. "Vurdu", "vuruldu", "öldürüldü", "idam edildi", "istifa etti", "yıkıldı", "yönetime el koydu", "Susturamazlar"... Arşiv değil mübarek, kaos almanağı! Yüz yılda memlekette hiç mi güzel bir şey yaşanmadı? Yine de meslektaşlarımızı tebrik ederim.





MUHALİF RAHATLIĞI: Sözcü tam sayfa "paramız 15 yılda pul oldu" haberi yazdı. Sonra "İğneden ipliğe her şeyin fiyatı artıyor, maalesef Sözcü'nün fiyatı da artıyor" diyerek gazete fiyatına 2 lira zam yaptı. İşte muhalif olmanın rahatlığı.





HABERE TELİF: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Kurumsal yapılar içerik üretmek için personel, gazeteci, muhabir, televizyoncu istihdam ediyor. İnternet ve sosyal medya da içeriği alıp kullanıyor. Bunun hiçbir yaptırımı olmuyor" diyerek haberlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Ve "Bize bu konuda tarihî bir görev düşüyor" dedi. Yayman yıllarca köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yaptı. Anlarsa bizi o anlar! Bu sözlerden dolayı minnettarız ve yanındayız.





KADEM KAPIŞMASI: Yeni Şafak, H.K.G. davasını haberleştirirken Kadem'in avukatı Canan Sarı'yı "yargıya baskı kurmak"la suçladı. Cevap, Sabah gazetesinden geldi. İktidar basınında böylesi bir atışma ilk defa yaşandı.