İnanıyorum Beşiktaş kazanacak

Beşiktaşlılar, Kocaelispor galibiyeti ile Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldikleri için lider olmuşcasına sevinçliler. Nasıl sevinmesinler ki?

Çok zor günler atllattılar ve artık tünelin ucundaki ışığı gördüklerine inanıyorlar.

..Ve istiyorlar ki ligdeki istikrarlı yükseliş; 4-1'lik Marsilya zaferiyle harika bir başlangıç yaptıkları Avrupa Ligi'nde de devam etsin. Peki bu mümkün mü?

İşte tam bu noktada siyah beyazlılardan yağmur gibi soru yağıyor.

''Beşiktaş bugünkü formu, taktik düzeni, oyun planı ve mevcut oyuncu kalitesi ile deplasmanda Hoffenheim'ı yenebilir mi?''

"Bu sezon o sezon!"

''Ümit altın ışıktır'' derler...

Halil İbrahim Atlı, Ferhat, Sergen, Tamer ve Enes koyu Beşiktaşlı... Hepsinin de ortak özelliği başkan Serdal Adalı'ya, yönetimine ve Vincenzo İtaliano ile siyah beyazlı futbolculara duydukları büyük güven.

Atlı diyor ki; ''Bu sezon o sezon...

Artık kupalar Beşiktaş'ın müzesine taşınacak.''

Beşiktaş yıldızlaşacak

Kolay mı, kolay olmadığını onlar da biliyor hatta bir hakkı da teslim ediyorlar.

''Rekabetin en güçlü olduğu bir sezondayız... Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un en güçlü ve formda oldukları bir dönemden geçiyoruz ama en küçük bir endişemiz yok.

Çünkü bu takım bizi ümitlendiriyor.

Beşiktaş bu sezon içeride dışarıda yıldızlaşacak!''

Böyle bir inançla fikrimi soruyorlar; ''Hoffenheim'i yener miyiz, yenemez miyiz, deplasmandan üç puanla döner miyiz?'' diye.

Hoffenheim'i gözümüzde büyütmeyelim

Açık ve net söyleyeyim Alman temsilcisi Hoffenheim'ı gözümüzde büyütmeyelim şu anki performansıyla Beşiktaş'ın dengi değil.

O yüzden içimden bir ses ''Beşiktaş maçın favorisi'' diye haykırıyor.

Dayanak noktam mı?

Kartal'ın mevcut formu, taktik düzeni, oyun planı, stratejileri, oyuncu kalitesi ve iki takımın Avrupa Ligi performansı.

Vincenzo İtaliano yönetimindeki Beşiktaş, ilk Avrupa Ligi maçında Marsilya'yı (4-1 yenerek) âdeta perişan etti, turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

Pekii Hoffenheim ne yaptı?

Yunanistan temsilcisi OFI Girit'e 2-0 yenilerek âdeta dağıldı.

Hakeza Beşiktaş Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en güçlü aktörlerinden biri durumunda.

Hoffenheim ise Bundesliga'da ciddi bir kriz içinde. Son maçında sahasında Hamburg'a 2-3 kaybederken oldukça formsuz ve ümitsiz bir performans ortaya koydu.

Rehavete kapılmak yasak!

Ön alan baskısı ve hızlı geçiş hücumları üstüne bir örnek daha vereyim.

Beşiktaş topa sahip olmayı seven, kanatları iyi kullanan ve merkezden etkili paslarla rakip savunmayı kolay aşan bir taktik olgunluğa sahip.

Buna karşılık Hoffenheim genellikle üçlü savunma varyasyonlarını tercih ediyor, geçişlerde zafiyet yaşıyor, takım savunmasında boşluklar veriyor ve kalesinde çok kolay gol görüyor.

Bu da Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürecek bir durum.

Bitmedi... Hücum hattında Vlahovic, Orkun gibi bitiriciliği ve tecrübesiyle farkını ortaya koyan, orta alanda Salih, Trossard, Oliatan, Miretti gibi oyunu çift yönlü domine eden, geriden Rıdvan, Djalo, Emirhan ve Murillo gibi hücuma destek veren formda lider profilli oyunculara sahip lig ve Avrupa rüzgarını arkasına alan Beşiktaş. Marsilya karşısında sergilediği o üretken ve yırtıcı hücum performansı ile Alman ekibinin dağınık savunma hattını PreZero Arena'da cezalandırır.

Haliyle maçın favorisi Beşiktaş yeter ki refavete kapılmasın.