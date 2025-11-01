Kadınlar, panik yok! Ancak ucuz emekliliği kaçırmayın...

Çalışan kadınların büyük kısmı, annelik heyecanıyla iş hayatına ara veriyor ve bu, emeklilik primlerini eksik bırakıyor. Ama endişe etmeyin! Doğum borçlanmasıyla bu açığı kapatmak mümkün…

SGK, bunu "hizmet borçlanması" olarak görüyor ve size iki büyük imkân sunuyor: Eksik günleri anında doldurup emekli olmak veya yaş şartını öne çekip daha genç yaşta özgürlüğe kavuşmak. Özellikle staj veya çıraklık geçmişiniz varsa, bu fırsat altın değerinde-hatta 8 Eylül 1999 öncesi kayıtlarınızla EYT yolunu açabilirsiniz!

Hâlen TBMM’de işlem görmekte olan ‘Torba Kanun'la askerlik ve diğer borçlanmaların prim oranı %32'den %45'e fırladı, herkes tedirgin. Ama durun! Doğum borçlanması için oran aynı kalıyor: %32! Hiçbir değişiklik yok.

Bu, anneler için büyük bir rahatlama. Yine de, asgari ücretin yeni yıldan itibaren artması (tahminî %25-30) borç maliyetini şişirecek. Çalışanlar açısından sevindirici asgari ücret güncellemeleri bir yana, emeklilik hayali kuranlar için bu, "pahalıya patlar" demek. Yılbaşına 2 ay kala, en az %25+ daha ucuza borçlanıp eksik primleri doldurmak mümkün. Diğer şartları sağlayanlar, bu yolla hemen emekli olabilir.

İşçi (SSK’lı) olarak çalışan kadınlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması olan Bağ-Kur’lu kadın sigortalılar, Tarım SSK ve Bağ-Kur Kanunlarına tabi kadın sigortalılar, memur anneler ile SGK kapsamında sigortalı sayılan anneler ile ölümleri hâlinde hak sahiplerinin borçlanması mümkün bulunmaktadır.

Doğum borçlanmalarının sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-Devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Doğum hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki asgari ücrete göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32 'si oranındadır.

Günlük alt tabanı: 866,85 TL x %32=277,39 TL

Günlük üst tabanı: 6.501,38 TL x %32=2.080,44 TL’dir.

Buna göre, 01/01/2025 ila 31/12/2025 dönemi için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında borçlanma sürelerinin borçlanılmasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt taban ve üst taban arasında kalmak kaydıyla istediğiniz rakam üzerinden borçlanabilirsiniz. Bu günlük 278 TL olabileceği gibi 290, 320, 650,1400 TL de… olabilir.

Örneğin bir çocuk için 2 yıllık (720 günlük) borçlanma süresinin tamamını en az olan alt sınırdan borçlanmanın maliyeti 720 x 277,39=199.721 TL olacaktır. 3 çocuk için alt sınırdan borçlanma tutarı ise toplamda 599.162 TL olacaktır.

Bu maliyetler 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra asgari ücrette ne kadar artış olursa aynı oranda maliyet artacaktır. Örneğin brüt asgari ücret %25+ oranında artarsa doğum borçlanması da ister alt sınırdan isterse üst sınırdan olsun aynı oranda artacaktır.

Dolayısıyla çocuk sayısına göre yapılacak olan borçlanma gün sayısına göre maliyet de artmış olacaktır.

Bu maliyetlerin sabit olmadığının altını çizelim. Keza doğum borçlanması cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti değişmektedir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce SGK doğum borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artışı oranında daha ucuz maliyetle bu işi çözmektedir.

2026/Ocak ayı itibarıyla yukarıda yer verdiğimiz doğum borçlanması maliyetinin en az %25 ila %30 arasında bir oranla artacağı kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Dolayısıyla 31.12.2025 gününü geçirmeden doğum borçlanmasını yapanlar bu yönden en az %25 oranında avantajlı olacaklardır.

Son olarak doğum borçlanmasında her bir çocuk için 720 gün borçlanma yapmanın zorunlu olmadığını, ihtiyaç duyulan süre kadar borçlanmanın mümkün olduğunu belirtelim.