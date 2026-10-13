TFF o listeyi neden açıkladı?

Türkiye Futbol Federasyonunda yaşanan istifalar ve şike bahis olaylarına karışan 448 kişinin isim listesinin ani bir şekilde kamuoyuna açıklanması, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi... İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmalar sürecinde TFF’den bahis olaylarına karışan kişilerin soruşturmanın selameti açısından açıklanmaması gerektiğine dair uyarıldığı bu isteğin sümen altı edildiği ileri sürüldü. Peki soruşturma Süper Lig’de oynanan bazı maçların skorlarını etkiler mi? Şike ve yasa dışı bahis olaylarına karışan ve aralarında bazı kulüp başkanlarının da bulunduğu kişiler bazı maçların sonuçlarında hileye başvurdu mu? Bazı gazetecileri de içine alacak soruşturmanın ikinci etabı geliyor mu? Hadi başlayalım...

Kulislerde konuşulanlar...

Futbolda şike ve bahis olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği savcılık makamı Türkiye Futbol Federasyonunu uyararak ellerindeki şüphelilerin isim listesini açıklamamasını istedi. Bunun tam aksini yapan federasyon aralarında hakem, futbolcu ve bazı kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 448 kişilik listeyi açıklayarak disiplin kuruluna sevk etti. Adliye koridorlarında şok etkisi oluşturan bu olay iddialara göre düzenlenmesi planlanan bazı operasyonların ertelenmesine sebep oldu. Aslında bundan bir gün öncesine bakarsanız büyük fotoğrafı çok daha net görme şansınız olabilir. Yine iddiaya göre polis ekipleri 28 Eylül günü Riva Hasan Doğan tesislerinde inceleme yaparak VAR odasının bulunduğu girişin kamera kayıtlarına el koydu. Savcılık böyle bir olayın yaşanmadığını belirtirken TFF, kayıtların alındığı görüşünü paylaştı. Ardından VAR odasının koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu yoğun stres altında olduğunu ileri sürerek istifa etti. Kulislerde konuşulanlar ise olaya farklı bir boyut kazandırdı. Bunlar kulislerde konuşulan bilgiler olduğu için iddiaya göre diyorum; bazı futbol karşılaşmaları sırasında görevli olmayan kişilerin VAR odasına girerek hakemleri etki altına almaya çalıştığı ve bunun da tanık ifadelerinde geçtiği konuşuluyor.

Soruşturma başkanlara sıçrar mı?

Toplam bin 24 futbolcunun ve 152 hakemin adının karıştığı şike ve sahte bahis soruşturmasında bazı kulüp başkanlarının da aralarında bulunduğu ikinci bir dalganın hazırlığı içerisinde bulunulduğu ileri sürüldü. Gizli tanık ve bazı sanık ifadelerinin incelendiği soruşturmanın geniş bir yelpazeye yayılabileceği konuşuluyor. İddialar bunlarla da sınırlı değil. Pazarlık konusu yapılan bazı karşılaşmaların kulüp başkanları ve yöneticiler tarafından manipüle edildiği ve skorların bilinçli olarak değiştirildiği ileri sürülüyor.

Bu arada şike soruşturmasının medyaya da yansıyacağı belirtiliyor. Maç skorlarıyla ilgili yönlendirici yorumlar yapan ve bununla yetinmeyerek şikeyi hazırlayan dolandırıcılarla organik bağları bulunan bazı gazetecilerin de soruşturmaya dâhil edilebileceği yönünde. Kaynaklarıma göre soruşturmada aceleye mahal bulunmadığı, delillendirme işlemi ve ifade süreçlerinin tamamlanmasının beklenildiği konuşuluyor. Önümüzdeki süreçte “Futbolda temiz eller” operasyonlarının nereye varacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz.

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