Zararlı alışkanlıklar...

İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Çok meşhur atasözüdür: "Arkadaşını bana söyle sana kim olduğunu söyleyeyim."

İnsan, doğumundan ölümüne kadar eğitime muhtaç bir varlıktır. O nasıl bir çevrede yetişirse, ona göre bir eğitim alır ve yönlendirilir.

Aile, okul, arkadaş ve medya insanı özellikle gençleri yönlendiren çevrelerdir.

İnsanlar her zaman çevresinde iyi örnekler görmeye, bunlara teşvik edilmeye, kötü örneklerden ise uzak tutulup korunmaya muhtaçtır. Etrafından ne kadar güzel mesajlar alırsa, kişiliği o kadar müsbet olarak gelişir.

Sokak çocuklarının tamamının sokak çocuğu olmasının sebebi sevgisizlik ve ilgisizliktir. Suç işleyen çocuklar bundan mahrum oldukları için suç işliyorlar.

Kötü insanlara özenerek onlar gibi olma hevesi insanlara her kötülüğü çok kolay bir şekilde yaptırır. Kötü arkadaş tuzağına düşen zararlı ve tehlikeli şeylerle tanışır. Onları göre göre gözünde basitleşir ve rahatça yapmaya başlar...

İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Çok meşhur atasözüdür: "Arkadaşını bana söyle sana kim olduğunu söyleyeyim." Bu atasözü bizlere arkadaşın önemini ne güzel anlatıyor. Dünyanın en değerli şeyi güzel arkadaştır. En felâket olan şeyi de kötü arkadaştır. Kötü arkadaş insanı hem dünyada hem de ahirette büyük felâketlere, sıkıntılara ve acı çekmeye sevk eder.

İnsanları kötü arkadaşlarla beraber kılan şeyler, yalnızlık, cehalet, kötü örneklerdir. Kendimizi ve bilhassa çocuklarımızı bu "mikrop"lardan korumaya çalışmalıyız. Tehlike çok büyüktür.

Arkadaş seçerken dikkat edeceğimiz şeyler şunlardır:

Akıllı olmalıdır... Aptal dost sana iyilik yapacağı yerde kötülük yapar.

Rivâyet olunur ki, bir adam, bir ayıyla arkadaş olur, beraber gezerler. Adam ayı kadar güçlü olmadığı için yorulur. Bir suyun başına gelirler. Adam ayıya işaretle biraz uyuması gerektiğini anlatır. Ayı da hareketleriyle anladığını belli eder... Adam uzanır ve uyur, ayı da başında bekler. Bir sinek adamın kafasına konar, ayı, arkadaşı rahat uyusun diye sineği kovar, sinek uçar tekrar eski yerine döner. Ayının kafası kızar, iyisi mi ben bu sineği öldüreyim, bu arkadaşımı rahat uyutmayacak diyerek koca bir taş alır, arkadaşının başındaki sineğe fırlatır, sineği öldüreceğine arkadaşının beynini parçalar. Aptal dostun yapacağı budur.

Dindar olmalıdır... Dînî vecibelerini yerine getirmeyen, haramlardan sakınmayan en büyük kötülüğü kendine yapar. Kendine kötülük yapanın başkalarına ne yararı olur?

Güzel ahlâk sahibi olmalıdır... Güzel ahlâk, kıyâmet günü amellerin tartıldığı terazinin hayır kefesinde en çok ağırlığı olan şeydir. Güzel huya sahip olabilmek için, güzel huylularla beraber olmalıdır...

Dünyaya aşırı derecede düşkün olmamalıdır... Böyle insanlar menfaatleri uğruna her an insanı satabilirler. Onlara güven olmaz. Dünyaya olan düşkünlük asrımızda had safhaya ulaşmıştır. İnsanların artık gayesi hâline gelmiş, onu elde edebilmekten başka bir şey düşünmezler. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır."

Kibir, ucub, haset hep bu sevginin meyvesidir. Dünya sevgisi ile Allah sevgisi birbirinin zıddıdır, aynı kalpte birleşmezler...

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