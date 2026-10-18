Altı attı, üç saydı

Aston Villa hezimetinin üzerinden henüz 67 saat geçmişken Kadıköy’de başlama düdüğü çaldı. Dağılan kadrodan sadece üç farklı isimle çıktı sahaya sarı lacivertliler. Ama oyundaki değişiklik bundan çok daha fazlaydı. Alanya’nın oyunu geride kabul etmesinin de etkisiyle stoper tandemini bile neredeyse orta sahaya kadar çıkaran sarı-lacivertliler, neredeyse tek kale maç yaptı. İngiltere’de yaşanan kâbus düşünüldüğünde ortaya konan oyun gerçekten çok güçlüydü.

O penaltı kaçmasa

Kante-Guendouzi ikilisiyle orta sahayı tapulayan Fenerbahçe, beklerin beslediği hücumlarla Alanya kalesini ablukaya alırken özellikle Oğuz’la iyi bir uyum yakalayan Levent’in performansı alkışa değerdi. Aston Villa hezimetinin tek dik duranı Oğuz, dün gece de formanın hakkını fazlasıyla verirken Lukaku sadece golle tanışmakla kalmadı, rakip savunmayı kan ter içinde bırakarak Muriç’e gözdağı da verdi. Greenwood’un kaçan penaltısı olmasa çok daha erken kopabilecek bir maç izledik.

Bir İrfan sevinemedi

Zafer gecesinin hüznü, üç kere ağları havalandırsa da gol sevinci yaşayamayan İrfan Can’a düştü belki ama millî oyuncu da mücadelesiyle galibiyette önemli rol oynayanlar arasındaydı. Ederson’un kritik kurtarışları, Lukaku gibi golle tanışan Kerem’in skoru rahatlatması, Muriç’in son noktayı koyması ve nihayetinde Fenerbahçe’nin net bir galibiyete ulaşması güzeldi. Ama bu oyun Slavia Prag’a, Galatasaray’a yeter mi, emin değilim.

Maçın adamı: İrfan Can Kahveci

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