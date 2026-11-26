Türk futbol tarihi için bir ilk olan maçta, Türk futbol tarihi için unutulmaz bir maça sahne olan Stamford Bridge’de kozlarını paylaştı Fenerbahçe ile Shakhtar. Malum, ev sahibi Shakhtar’dı ancak Ukrayna’daki savaş hâli sebebiyle karşılaşma İngiltere’de oynandı ve Fenerbahçe taraftarı Chelsea’nin stadını Kadıköy’e çevirdi. Tribünlerde bir İstanbul gecesi yaşanırken, belki sahada değil ama yedek kulübelerinde de Türk derbisi vardı. Dostluklarıyla bilinen Emre ile Arda, hoca olarak rakipti…

HOCADAN DOKUNUŞLAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kapısından döndüğü statta daha önce hiç yenemediği Shakhtar’a bir ilki yaşatarak sevinmek istiyordu. Bizler ise endişe içindeydik. Zira hangi Fenerbahçe’yi izleyeceğimize dair ciddi endişelerimiz vardı. Emre Hoca, ilk on birde önemli değişiklikler yapmıştı. Kante, Kerem, Muriç ve Brown ilk on bire dönmüştü. Greenwood on numaradaydı. Kafamızdaki soru ise şuydu, Liverpool’u deviren Çorum’a gol yağdıran Fenerbahçe’yi mi, yoksa Kocaeli’ne puan kaptıran takımı mı görecektik?!..

KUSURA BAKMA LUKAKU

Rakip Ukrayna futbolunun en güçlü temsilcisi, daha genç bir kadroya, daha oturmuş bir yapıya sahipti. Fenerbahçe ise eski parlak günlerinden uzaktı ve çalkantılı bir süreçten geçiyordu. Ama biraz inanç, biraz yardımlaşma ile dengeler temsilcimizin lehine değişti. Sarı lacivertliler daha çok istedi ve amacına da söke söke ulaştı. Bu mutlu gece bize iki şeyi net olarak gösterdi. Savaşan bir Fenerbahçe için kazanmak zor değil ve bu takımın golcüsü Vedat Muriç’tir.

Maçın adamı: İsmail Yüksek

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