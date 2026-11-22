Çorum galibiyeti güzeldi ama millî ara sonrası Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu bir fikstür olduğu da aşikârdı. Sert zincirin ilk halkası olan Kocaeli deplasmanı sarı lacivertlilere pranga oldu! Eksiklerle dolu Galatasaray evindeki maçı deplasmanda oynadığı haftada güç bela da olsa kazanırken, farkı kapatma hayalleri kuran Fenerbahçe zirveden biraz daha uzaklaştı. Emre Hoca’nın, Çorum’u dağıtan kadrosu Kocaelispor’a diş geçiremedi.

Sen de Emre Hoca’m!

Zira iki takımın gücü de, direnci de, tecrübesi de çok farklıydı. Fenerbahçe ise ortaya bir fark koyamamanın bedelini ödedi. Koskoca ilk yarıda üretemeyen bir takım vardı sahada. Topu eveleyen geveleyen, golü aramayı bırak, âdeta hiç düşünmeyen bir Fenerbahçe izledik koca bir yarı. İşin acısı Emre Hoca da bizden biri gibiydi, o da izledi. İkinci yarıya başlarken yapılan Lukaku-Vedat değişikliğinin yeterli olacağını düşünmesi bile tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Öyle de oldu!

Bu fark kapanamaz

Fenerbahçe, hasbelkader bir gol bulmuştu ki, Kocaeli hesap sormakta hiç gecikmedi. Körfez’de umutları yeşerten Semedo’nun sunduğu penaltıyı gole çeviren Berkan oldu. Gol öncesi kırmızı görmek için uğraşan Ederson atılmadı ama Berkan penaltıyı attı! Daha beraberliğin şoku atlatılmadan bir de Maglica’nın frikiği gelince Fenerbahçe tam anlamıyla dağıldı. Greenwood’a rağmen 12 yıllık şampiyonluk hasretinde puan farkı 11’ye yükseldi…

Maçın adamı: Berkan Kutlu

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