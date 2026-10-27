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Kral Çıplak demiş miydik?

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç mehmetemin.uluc@tg.com.tr
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Haydi eğri oturup doğru konuşalım. Sezon başından beri söylediğimiz ama olmayan ne gördük derbideki Fenerbahçe’de? Eski günlerinden uzak Lyon’u güç bela eleyip 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirince methiyeler düzmek zor olmadı sarı lacivertliler için ama Beşiktaş derbisinde gördük, Aston Villa deplasmanında, Kadıköy’deki Slavia hayal kırıklığında… Gördük, söyledik, linç yedik. E ne oldu peki?

Gördünüz mü Hocam?

Galatasaray’a kötü diyenler, sarı kırmızılıların şampiyonluk performansının altında, ancak Fenerbahçe’nin üstünde bir oyun oynadığının farkında değil miydi acaba? Her kayıpta bahanesi cebinde, veryansını dilinde sayın İsmail Kartal, hadi herkesi geçtim, ya siz? Çıkardığınız kadrodan memnun musunuz? Orta sahanın zayıflığını görmek için neye ihtiyacınız var? Ya da ligin en skorer takımı olmanıza rağmen gollerin bireysel yeteneklerden geldiğini fark etmeniz için ne olması gerek?

Gereğini yapar mısınız?

Ali Sami Yen’e kazanmak için geldiği “rivayet” edilen Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında aciz kaldığı bir derbi izledik. Ancak faul yapabilen, onda bile zayıflığı ayyuka çıkan bir Fenerbahçe’yi mi hak ediyor şampiyonluk bekleyen sarı lacivertli camia? Sadece skor olarak değil oyun olarak da ezildiğiniz, tüm olumlu istatistiklerde yok olduğunuz, zirvenin 6 puan gerisinde kaldığınız, psikolojik üstünlük hayal ederken iyice dibe vurduğunuz bir derbi sonrası sizden ne bekleniyor biliyorsunuz değil mi?!..

Maçın adamı: Osimhen

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