Celladına âşık olmuşsan…

Biz mi bilmiyoruz, hocalar mı? Ne Montella vazgeçebildi ondan ne İsmail Kartal. İtalyan’ın hâli ortada, aman İsmail Hoca dikkat et kendine! Şampiyonluk adayı bir takımın, millî ara sonrası, 20 günlük Süper Lig hasretini dindirdiği maçta gündem bir tek futbolcu olmamalı elbette ama mümkün mü? Eskiden attıklarıyla manşet olan Kerem Aktürkoğlu artık yapmadıklarıyla gündemde.

"Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun sabote etmesine rağmen Rize’den üç puanı çıkardı"

Bu neyin kredisi?

Fenerbahçe, Kadıköy’den bile rahat galibiyetler aldığı Rize deplasmanında kan tükürdü, kızılcık şerbeti içti. Neden? Ayağındaki topu süremeyen, her hücum denemesinde kaybettiği toplarla takımının kontra yemesine sebep olan, boş kaleye topu yuvarlamaktan aciz Kerem Aktürkoğlu yüzünden. Acaba Vinícius Júnior gibi Kerem’in yerine de dublörünü mü izliyoruz? Had biz izliyoruz da İsmail Kartal neyi izliyor acaba?

Bedel ağır olacak

Koca maç Kerem’in kaybettiği toplarla şekillendi. Asensio’nun erken golle dönüşü Fenerbahçe’ye şifa değil bela oldu. Rizesporlu oyuncular biraz becerikli olsa, Ederson kalesinde devleşmese yok yere bir kayıp yaşayacaktı Fenerbahçe. Neyse Kerem’e uyanamasa da İsmail Hoca yaptığı değişikliklerle uyandırdı takımını. Önce bir İrfan klasiği ardından Oğuz kopardı maçı. Tabii, Kerem ancak galibiyet perçinlenince çıktı!

Maçın adamı: İrfan Can Kahveci