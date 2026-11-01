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Sarışın Kartal!

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç mehmetemin.uluc@tg.com.tr
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Olmadı, olmuyor, olmayacak… Fenerbahçe’de kafa değişmedikçe, sarı lacivertli camiada ne yolacak saç, ne vuracak baş kalacak. Ali Koç, Sadettin Saran yönetimlerinde suçlu, yapıydı, TFF’ydi, MHK’ydi, hakemlerdi. Aziz Yıldırım döneminde fatura İsmail Kartal’a kesildi. Derbide rezil olan takımın hocası gönderildi. Ancak aynı rezil futbol Kadıköy’de, Göztepe karşısında da sergilenince, anlaşıldı ki, tek sorumlu hoca değil. Tabii bu bizim görüp, anladığımız. Asıl anlaması gerekenler ne anladı, bilmiyoruz.

Bu filmi görmüştük

Ali Koç dönemlerinin alışkanlığı olan hiçbir olumlu sonucu görülmeyen “geçiş hocası” hastalığına tutulan Aziz Yıldırım yönetiminin takımı emanet ettiği Dirk Kuyt, ilk sınavında patladı. Hollandalının, tek doğrusu Oppong tercihiydi. Bunun dışında kulübede İsmail Kartal’ın sarışın hali gibiydi. Oynamayan Göztepe karşısında, beceriksiz bir Fenerbahçe izletti bize. O da Keremkolik olmuştu! Takım Lukaku’ya Oğuz’un bile yetişemeyeceği hızda toplar atıyordu. Guendouzi’nin son saniye golü aldatıcı oldu.

Güle güle hayaller

Sanki ilk yarıda kusursuz bir oyun varmış gibi Fenerbahçe, aynı kadroyla çıktı ikinci yarıya. Kuyt ilk değişikliğini 65’te yaptı, aynı selefi Kartal gibi! Fenerbahçe o kadar beceriksizdi ki, Göztepe ‘biraz oynasak ne olur’ diye düşündü ve olanlar oldu. Ederson’un kritik kurtarışlarına rağmen, önce eşitliği yakaladı İzmir ekibi, sonra Kadıköy’de “Yönetim istifa” tezahüratlarını başlatan gol geldi. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadinde ısrar ederken, zirveyle fark 9 puana çıktı. Haydi geçmiş olsun.

Maçın adamı: Armstrong

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