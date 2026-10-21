Olacak iş değil

Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı… Evet, aynen şarkıdaki gibi olacaktı. Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için uzun seneler bekleyen Fenerbahçe, daha da uzun süre beklediği galibiyete de dün gece kavuştu diyecektik ki, son dakika golüyle yıkıldık. Oysa ne güzel başlamıştı her şey. Kerem’den vazgeçemeyen İsmail Kartal, Oğuz’un da hakkını yememek için kanatları millî yıldızlara teslim ederken Greenwood’u göbeğe çekmişti.

Guendouzi’nin büyük gafı

Önce Oğuz vurdu, ardından Greenwood… Slavia daha ne olduğunu anlamadan skor 2-0’a geldi. Dakikalar henüz 11’i gösterirken Fenerbahçe ikiyi bulunca tribünlerde Aston Villa’nın tersi bir tabela beklentisi doğdu ama çabuk düştü sarı lacivertlilerin temposu. Guendouzi yine inanılmaz bir hatayla Slavia’yı maça bağladı. Sonrası önce heyecan, sonra kâbus oldu. Ake’nin sakatlığı savunma ahengini bozarken hücumda da işler istenildiği gibi gitmedi.

Tam bitti derken

İsmail Kartal seri değişikliklerle takımı toplamaya çalışsa da orta sahadaki top kayıpları, rakibin fiziksel direnci hesapları altüst etti. Lukaku bencil, Nene beceriksiz olmasa maçı koparmak işten bile değildi. Ancak bir türlü gelmeyen gol Slavia’nın inancını körükledi. Tam “Buna da razıyız, yeter ki kazanalım” düşüncesine girmişti ki sarı lacivertliler, Kadıköy’ü yıkan vuruşu çaresizlikle izledik. Derbi öncesi “İsmail istifa” sesleriyle veda etti taraftar evine. Yazık oldu özetle.

Maçın adamı: Kacor

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