Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz aylarda Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov ile birlikte verdiği fotoğraflarda Türkiye açısından önemli bir ayrıntı vardı.

İki ismin arkasında Türk savunma sanayisinin ürettiği KİRPİ zırhlı araçları görülüyordu.

Üstelik bu araçlar Kuzey Kore'ye Türkiye tarafından satılmamıştı.

Ukrayna ordusunun envanterinden ele geçirilen Türk yapımı KİRPİ-I ve KİRPİ-II, başkent Pyongyang'da açılan savaş ganimetleri sergisine taşınmıştı.

Sergide yalnızca Türk araçları yoktu.

Kim Jong-un neden Türk zırhlılarıyla görüntü verdi?

Amerikan M1 Abrams tankları, Alman Leopard 2A4'ler ve Fransız AMX-10RC zırhlıları da aynı alandaydı.

Peki Kim Jong-un neden dünyanın farklı ülkelerinde üretilmiş savaş araçlarının önünde görüntü verdi?

Ve Türk savunma sanayisinin ürettiği KİRPİ'nin bu fotoğrafta bulunması bize ne anlatıyor?

Kim Jong-un neden Türk zırhlılarıyla görüntü verdi?

KİRPİ'YE DİKKAT!

Öncelikle Kuzey Kore'deki serginin hangi amaçla düzenlendiğine bakmak gerekiyor.

26 Nisan 2026'da açılan Yurt Dışı Askerî Operasyonlar Anı Müzesi, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın yanında çatışmalara katılan Kuzey Kore askerlerini anmak için oluşturuldu.

Kim Jong-un neden Türk zırhlılarıyla görüntü verdi?

Açılışın Kursk bölgesindeki çatışmaların yıl dönümüne denk getirilmesi de tesadüf değildi.

Rusya Savunma Bakanı Belousov'un törende bulunması, iki ülkenin askerî iş birliğinin ulaştığı seviyeyi gösteriyordu.

Ancak müzenin bir başka işlevi daha vardı.

Ukrayna savaşında ele geçirilen yabancı yapımı askerî araçlar, Kuzey Kore kamuoyuna savaş ganimeti olarak sunuluyordu.

Pyongyang yönetimi, Rusya'nın yanında katıldığı savaşta Batı menşeli askerî sistemlerin de ele geçirilebildiğini göstermek istemişti.

Bu nedenle Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının yanı sıra Türk yapımı KİRPİ zırhlıları da savaş ganimetleri arasında sergilendi.

Ancak bu görüntüyü Türkiye'ye yönelik özel bir mesaj olarak değerlendirmek için elimizde yeterli kanıt bulunmuyor.

KİRPİ NEDEN ORADAYDI?

Aslında KİRPİ'nin Kuzey Kore'ye kadar uzanan hikayesi, Türk savunma sanayisinin son yıllarda geçirdiği dönüşümle doğrudan bağlantılı.

Türkiye artık yalnızca kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için zırhlı araç üreten bir ülke değil. Geliştirdiğimiz platformlar farklı ülkelerin ordularında, birbirinden farklı coğrafyalarda görev yapıyor.

BMC tarafından geliştirilen KİRPİ de bunlardan biri.

Mayına ve pusuya karşı korumalı araç sınıfında yer alan KİRPİ, özellikle personelin güvenliğini önceleyen bir tasarıma sahip.

V şeklindeki gövde yapısı, mayın ve el yapımı patlayıcıların oluşturduğu patlama etkisini aracın yanlarına yönlendirerek içerideki personelin korunmasına yardımcı oluyor.

Balistik koruma, yüksek taşıma kapasitesi ve zorlu arazi koşullarına uygun yapısı da aracın temel özellikleri arasında bulunuyor.

Kim Jong-un neden Türk zırhlılarıyla görüntü verdi?

Ukrayna ordusunun KİRPİ'yi sahada kullanması, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı seviyenin önemli örneklerinden biri.

Modern savaşlarda en gelişmiş askerî platformların bile hasar görmesi veya ele geçirilmesi mümkün. Nitekim Kuzey Kore'deki sergide dünyanın önde gelen savunma sanayisi üreticilerine ait araçlar da bulunuyor.

Burada Türk savunma sanayisi açısından asıl önemli olan, KİRPİ'nin dünyanın farklı orduları tarafından tercih edilen ve gerçek muharebe koşullarında kullanılan bir platform haline gelmiş olması.

Kuzey Kore'deki görüntüler de bize modern savaşların önemli bir gerçeğini hatırlatıyor: Sahada hiçbir askerî platform dokunulmaz değil.

KİRPİ'nin Pyongyang'da sergilenmesi, Türk mühendisliğinin değerini azaltmıyor. Bir askerî aracın başarısını belirleyen, savaş ganimeti olarak sergilenmesi değil, görev yaptığı koşullarda sağladığı koruma ve operasyonel kabiliyetidir.