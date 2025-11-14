İnsanın ömrü değişebilir mi?

Bir kimsenin ömrü bitince, vakit tamam olunca, ecel bir an gecikmez.

Sual: İnsanların ömürlerinde değişiklik olur mu, eğer oluyorsa, bu hâl, herkes için geçerli midir?

Cevap: Bir kimsenin ömrü bitince, vakit tamam olunca, ecel bir an gecikmez. Birinin üç gün ömrü kalmış iken akrabasını, Allah rızası için ziyaret etmesi ile, ömrü otuz seneye uzar. Otuz yıl ömrü olan da, akrabasını terk ettiği için, ömrü üç güne iner. Tefsîr-i Hâzin kitabında diyor ki:

Takdir, ezelde Levh-i mahfûzda yazılmıştır. Sonradan bir şey yazılmaz. Levh-i mahfûzda, olacak değişiklikler, ömürlerin artması ve kısalması, ezelde yazılmıştır ki, buna kazâ-i mu’allak denir. Allahü teâlânın kaderi, yani ezelde ilmi nasıl ise, Levh-i mahfûzdaki değişiklikler, ona uygun olur. Hazret-i Ömer yaralanınca, Ka’bül-ahbâr hazretleri; “Ömer (radıyallahü anh) daha yaşamak isteseydi, dua ederdi. Zira onun duası elbette kabul olur” deyince işitenler şaşırıp, “Nasıl böyle söylüyorsun, Allahü teâlâ meâlen,(Ecel, bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez)buyurdu” dediklerinde, “Evet, ecel hazır olduğu vakit gecikmez. Fakat, ecel gelmeden önce, sadaka, dua ve amel-i salih ile, ömür uzar. Zira Fâtır sûresinde meâlen;(Herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması hep yazılıdır) buyurulmaktadır” dedi.

Sual: Namaz kılacak bir kimse, önünden insanların geçme durumu varsa, ne yapması gerekir?

Cevap: Set, sedir gibi yüksek şeyler üzerinde namaz kılanın, önünden, aşağısından geçen kimsenin, başı namaz kılanın ayaklarından yukarı olursa günaha girer. Namaz kılacak olanın önünden herhangi bir kimse geçebilecek yerlerde, namaz kılarken, imam veya yalnız kılanın sol kaşı hizasına, yarım metreden uzun bir çubuk dikmesi sünnettir. Çubuğu yere dikemezse, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmek de olur. Geçene, işaretle, yüksek okumakla mâni olmak caiz ise de, mâni olmamak iyidir.

Sual: Ev, dükkân, tarla gibi, hayvan, araba, elbise de kiralanabilir mi?

Cevap: Hayvanbinmek, yük taşımak, elbise degiymek için kiralanır. Şarta uymayıp, hayvan, ev ve elbise zarar görürse, kiracı tazmin eder. Zarar vermeyen şeyleri şart ederse, yapmak lazım olmaz. Mesela, evde iki kişi oturacak denirse, üç, beş kişi de oturabilir.

Sual: Namazda konuşmak, namazı bozar mı?

Cevap: Namazda bir kelime de söylense namaz bozulur.



