Kilis’te bir kadının oğlu esir düşmüştü. Kadın, Ebû Bekir Efendiye gelip oğlu için duâ istedi.

Şeyh Ebû Bekir Efendi Osmanlı âlim ve velîlerindendir. Halep'te doğdu. Zamânın âlimlerinden ve velîlerinden ders alarak kemâle geldi. Bir ara Şam'a gitti. Orada Muhammed Zağbî ile görüştü. Kilis’te ikamet etti ve orada çok talebe yetiştirdi. 1583 (H.991) senesinde vefât etti.

Kilis’te bir kadının oğlu Frenk memleketinde esir düşmüştü. Kadın, Ebû Bekir Efendiye gelip oğlunun kurtulması için duâ istedi. Ebû Bekir Efendi; "Demek ki oğlunun kurtulmasını istiyorsun? Öyleyse bana pirinç ile bir tavuk pişir getir" dedi. Kadın, pirinç ile bir tavuğu güzelce pişirip, getirdi. Ebû Bekir Efendi; "Kızıl Hamûr!" diye seslendi. Yanına kızıl bir köpek geldi. Tavuğu onun önüne atıp; "Ye!" dedi. Köpek tavuğu yedi. Kadın bunu görünce, özen göstererek hazırladığı yemeğin köpeğe verilmesine üzüldü.

Köpek tavuğu bitirince, Ebû Bekir Efendi, asâsı ile işâret ederek; "Haydi şimdi git!" dedi. Köpek dağlara doğru hızla gitti... Aradan bir süre geçince Ebû Bekir Efendi kadına; "Evine dön!" buyurdu. Kadın evine gidince oğlunun kapı önünde durduğunu gördü. Nasıl kurtulduğunu sordu. O da şöyle anlattı:

"Frenk memleketinde esirdim. Onlar beni domuz çobanı yaptılar. Domuzların başında çobanlık yaparken, kırmızı bir köpek gelip bana hücûm etti. Korkup kaçmaya başladım. Düşe kalka kaçıyordum. Nihâyet düşüp bayıldım. Ayıldığımda kendimi Kilis yakınlarında buldum."

Akrabâları ve annesi çok sevinçli idi. Annesi bâzı hediyeler alıp, Şeyhin yanına gelmek için yola çıktı. Yolda talebeleri onu geri çevirerek, Şeyhin yanına girmesine izin vermediler. Çünkü Ebû Bekir Efendi bu sırrın yayılmasını istemiyordu...

Halep âlimlerinden Şeyh Ömer Faradî, talebeleri ile mantık ilmini anlatan Şerhüşşemsiye isimli kitabı okutuyordu. Mevzû karışık hükümler olup, mantık ilminin en zor konularından idi. Şeyh Ömer bir yere gelince durakladı, uzun müddet düşündü. Sonra talebelerine; "Birlikte Şeyh Ebû Bekir'in ziyâretine gidelim de gönlümüz, zihnimiz açılsın" dedi. Talebeleri ile berâber Şeyh Ebû Bekir'in huzûruna gitti...

Şeyh Ömer daha bir şey sormadan Şeyh Ebû Bekir bir şeyler anlatmaya başladı. Şeyh Ömer başı önünde anlatılanları dinledi. Şeyh Ebû Bekir'in konuşması bitince, Şeyh Ömer talebeleri ile berâber medreseye döndü...

Talebelerine; "Şeyhin anlattıklarını anladınız mı?" diye sordu. Talebeler anlamadık deyince; "Şeyh Ebû Bekir bana takıldığımız dersi anlattı. Karışık kâidelerin şekillerini açıkladı" dedikten sonra onun anlattıklarını talebelerine îzâh etti.