30 yıldır kazılıyor, İtalya'dan ekip gelecek... Elaiussa Sebaste'yi turizme kazandırma çalışmaları hızlanıyor

Elaiussa Sebaste Antik Şehri'nde 30. dönem arkeoloji çalışmaları başladı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu bölgenin turizme kazandırılması için yapılan çalışmaları anlattı. İtalya ve Amerika'dan ekiplerin geleceğini söyleyen Kızılarslanoğlu Türk ekip hakkında da bilgiler verdi. İşte Mersin'in yeni turizm destinasyonu olmaya aday antik şehrinin son durumu...

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Şehri 1995 yılından beri arkeolojik çalışmalara sahne oluyor.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik şehirde başlayan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.

Bölgenin tarihi ve turistik açıdan en dikkat çeken yerlerinden olan antik şehrin bir an önce bitirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığındaki ekipte, farklı üniversitelerden akademisyen, arkeolog, antropolog ve sanat tarihçileri yer alıyor.

Ekibe, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzmanlar ve öğrenciler de eşlik ediyor.

İTALYA KÜLTÜR BAKANLIĞI DAHİL OLACAK

Kazı başkanı Kızılarslanoğlu, gazetecilere, Elaiussa Sebaste'nin, Milattan Önce 2. yüzyıldan Milattan Sonra 7. yüzyılın başına kadar önemli bir üretim, ticaret ve liman şehri olduğunu söyledi.

"Sadece arazi kazıları değil aynı zamanda bitki temizliği, çevre düzenleme, yayına hazırlık ve buluntu değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Alan içerisinde özellikle zemin döşemelerinde ve kazı evindeki depolarımızda bulunan eserlerde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarımız sürüyor." diyen Kızılarslanoğlu şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarda arkeolog, antropolog, sanat tarihçi, harita mühendisi, şehir ve bölge plancısı, epigraf, mimar, restoratör ve konservatörlerin yer aldığı, Kastamonu Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden 37 akademisyen, uzman ve öğrenciden oluşan Türk ekibe, Amerika Birleşik Devletleri'nden St. Olaf Koleji ile Transylvania Üniversitesi’nden uzman ve öğrenciler eşlik etmektedir.

Çalışmalara İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Enstitü’den (ICA -Istituto Centraleperl'Archeologia) arkeolog, restoratör, mimar ve topografın da yer aldığı bir grup dahil olacaktır.

Türk, İtalyan ve Amerikan proje ekiplerinin yer aldığı Elaiussa Sebaste Kazı çalışmaları, Uluslararası bir kimlik kazanacak, Kazı, restorasyon ve yayın çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemiz, Mersin ve Elaiussa Sebaste Antik Şehri'nin tanınırlığına katkı sağlayacaktır.

Elaiussa Sebaste Antik Şehri ve çevresinin Ören Yeri statüsü kazanması için bir dinamik oluşturacak proje çalışmaları, akademik yayınlar ile desteklenecektir."

Kızılarslanoğlu, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında arkeolojik çalışmaların yıl boyunca yapılacağını, çalışmalara daha sonra İtalya'dan bir ekibin dahil olacağını anlattı.

Yürütülecek işlemleri değerlendiren Kızılarslanoğlu, "Kazı çalışmalarını, üretim alanı olarak belirlediğimiz kentin Adana kısmında bulunan noktada başlattık. Daha önce burada çalışmalar yapılmıştı, devam ettiriyoruz. Yine satış alanı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı grubu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yakın noktada bulunan küçük hamam yapısının içerisindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonunu da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEF NEKROPOLÜN TURİZME AÇILMASI

Antik şehirdeki nekropolde de çalışmaların devam edeceğini dile getiren Kızılarslanoğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey bölümündeki mezarların olduğu alanda çok ilerleme kaydettik. Oradaki çalışmalarımız yıllardır devam ediyordu. Alanı bitki örtüsünden tamamen temizledik ve birçok mezar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Buradaki alanın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da turizme açılmasını hedefliyoruz."