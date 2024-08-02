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3500 yıllık çığlık atan kadın mumyasının emarı çekildi! 90 yıldır gizemini koruyor

Düzenleyen: / Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi
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3500 yıllık çığlık atan kadın mumyasının emarı çekildi! 90 yıldır gizemini koruyor

Kültür - Sanat Haberleri  / AA, Türkiye Gazetesi

Mısır'da 3 bin 500 yıl önce ağzı açık ölen ve mumyası bugüne ulaşan "çığlık atan kadın" mumyası hakkında bir çalışma yapıldı. Son nefesini acı içinde verdiği düşünülen kadının mumyası 90 yıl önce bulunmuş, ölüm sebebi merak konusu olmuştu. Meşhur mumya hakkında yeni bir çalışmaya imza atıldı.

Mısır'daki araştırmacılar, 1935'teki arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve 3 bin 500 yıl önce öldüğü tahmin edilen kadının neden çığlık atarak son nefesini verdiğine dair yeni bulgulara ulaştı.

ÇIĞLIK ATAN KADIN MUMYASININ EMARI ÇEKİLDİ

Ağzı açık şekilde bulunan ve bu nedenle "çığlık atan kadın" diye nitelendirilen mumya üzerinde gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan son incelemeler, kadının ölmeden önce acı çektiğini ve mumyalandığı esnada kadavra spazmı yaşadığını ortaya koydu.

3500 yıllık çığlık atan kadın mumyasının emarı çekildi! Ürpertici gerçeğe bir adım daha atıldı - 1. Resim

Kahire Üniversitesinden Dr. Sahar Saleem, "Çığlık atan yüz ifadesi, kadının acı veya ızdıraptan öldüğünü gösteren bir kadavra spazmı olarak okunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadavra spazmının şiddetli ölümlerle bağlantılı olduğunu belirten Saleem, çığlık atan kadın mumyasının ölüm ve mumyalanma şekliyle "gerçek bir zaman kapsülü" olduğunu ifade etti.

3500 yıllık çığlık atan kadın mumyasının emarı çekildi! Ürpertici gerçeğe bir adım daha atıldı - 2. Resim

"Frontiers in Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmanın detaylarına göre kadın öldüğünde 48 yaşındaydı ve omurga rahatsızlığı bulunuyordu.

3500 yıllık çığlık atan kadın mumyasının emarı çekildi! Ürpertici gerçeğe bir adım daha atıldı - 3. Resim

"Çığlık atan kadının" ölüm nedeninin ise belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi
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