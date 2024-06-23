Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 4 bin yıl öncesine götürüyor! Kayseri'de 'Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi' tamamlanıyor

4 bin yıl öncesine götürüyor! Kayseri'de 'Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi' tamamlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
4 bin yıl öncesine götürüyor! Kayseri&#039;de &#039;Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi&#039; tamamlanıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesi içerisinde 3 bin 450 metrekarelik bir alan üzerinde canlandırılan ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi’ çerçevesinde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde tarihi canlandıracak bir projeyi hayata geçiriyor. Bu çerçevede , 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi; Anadolu'daki en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı, ticaretin ilk adımlarının atıldığı Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde turizme kazandırılacak.

Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılacağı ve gündelik yaşamlarının sahneleneceği proje tamamlandığında ziyaretçilere Asurlu tüccarların evleri ve sokakları mahalle bütünlüğü içerisinde sunulacak.

4 bin yıl öncesine götürüyor! Kayseri'de 'Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi' tamamlanıyor - 1. Resim

KÜLTEPE ASURLU TÜCCARLAR MAHALLESİ

Tarihin önsözü olarak nitelendirilen ve Anadolu’da yazının kullanılmaya başlandığı yer olan Kültepe'de dönemin günlük ve ticari hayatının yeniden canlandığı 'Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi' çalışması tüm hızıyla sürüyor.

4 bin yıl öncesine götürüyor! Kayseri'de 'Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi' tamamlanıyor - 2. Resim

3 bin 450 metrekarelik alanda tarihi mekânları andıran Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı 14 ev, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa ediliyor.

4 bin yıl öncesine götürüyor! Kayseri'de 'Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi' tamamlanıyor - 3. Resim

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ bunun yanında şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak.

Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları, hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.,

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok konuşulan Türkiye-Portekiz maçına bir yorum da Ajax'tan: TFF'ye 'Ahmetcan Kaplan' mesajıTikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç: Sanki namus suçu işledim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihin en büyük müzik satışı! Queen'in telif hakları Sony'e 1,2 milyar dolara satıldı - Kültür - SanatQueen'in telif hakları rekor fiyata satıldı!Çatlaklar korkutuyordu! Ankara Kalesi'nde çalışmalar başladı - Kültür - SanatBaşkentteki korkutan çatlaklar için harekete geçildiDünyaca ünlü milli dağcı hem tırmandı hem anlattı! Tunç Fındık Erzincan Kemaliye'deki şenlikte dağcılığa dikkat çekti - Kültür - SanatDünyaca ünlü milli dağcıdan nefes kesen tırmanışTuristik Tatvan Treni, 24 Haziran'da Ankara'dan yola çıkıyor - Kültür - SanatTuristik seferler başlıyor! Bakan tarih verdiSüper Mario'nun yeni animasyon filmi Nisan 2026'da izleyiciyle buluşacak - Kültür - SanatSüper Mario hayranlarına müjde! Tarih verildiKurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya’nın mezarı restore edildi - Kültür - SanatAli Çetinkaya’nın mezarı restore edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...