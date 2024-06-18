Efes Antik Kenti'nde tepki çeken organizasyon! Protestolar nedeniyle alanı terk ettiler

ABD'li turistler için Efes Antik Kenti'nde düzenlenen organizasyon tepki çekti. Yemek organizasyonu nedeniyle içeri alınmayan ziyaretçiler, sloganlar ve alkışlarla durumu protesto etti. Protestolar sonucu turistler alanı terk etti.

Efes Antik Kenti'nde ABD'li turistler için özel organizasyon düzenlendi. ABD'li Windstar Cruises şirketinin getirdiği turistler için Efes Antik Kenti'nde akşam yemeği organize edildi. Yemek nedeniyle Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi ziyarete kapatıldı. Kütüphaneyi ziyarete gelenler içeri alınmayınca duruma tepki gösterdi.

PROTESTO SONRASI ORGANİZASYON YARIDA KESİLDİ

Hem tarihi alanda yemek yenmesini hem de içeri alınmamalarına sitem eden ziyaretçiler, alkışlar ve sloganlar eşliğinde organizasyonu protesto etti. Tepkilerin artması üzerine organizasyon yarıda kesildi ve turistler alanı terk etti.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.