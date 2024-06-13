50 milyon liraya satacaktı! 2 bin yıllık mozaik bulundu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü olduğu iddia edilen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.