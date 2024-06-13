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50 milyon liraya satacaktı! 2 bin yıllık mozaik bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü olduğu iddia edilen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı.

50 milyon liraya satacaktı! 2 bin yıllık mozaik bulundu - 1. Resim

50 MİLYON LİRAYA SATMAYA ÇALIŞMIŞ

M.S ilk yıllara ait olduğu değerlendirilen ve piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan Meryem Ana figürlü olduğu iddia mozaik eser ele geçirildi. Mozaik eser Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli S.K. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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