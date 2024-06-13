70 bin dolardan döndü! FED’den bir çelme de Bitcoin’e

ABD TÜFE verisinin beklenti altında kalmasıyla birlikte hızlı yükselen ve 70 bin doları test eden Bitcoin; FED’in 1 faiz indirimine işaret etmesi üzerine tekrar düştü. Bu hafta para çıkışı dikkat çekerken; 13 Haziran BTC fiyatı 67 bin 600 dolara yakın seyrediyor. 66 bin doları destek olarak önemseyen analistler; BTC’de uzun vadeli beklentilerin pozitif olduğunu ancak kısa vadede yatay bantta dalgalı hareketler yaşanabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de, son 24 saatte ABD’den gelen haber ve veri akışına yönelik hızlı hareketler gerçekleşiyor. Dün TÜFE verisinin beklenti altında kalmasıyla birlikte 67 bin dolardan 70 bin dolara kadar yükselen Bitcoin; FED’den gelen şahin mesajlarla birlikte tekrar düşüşe geçti. 13 Haziran Bitcoin fiyatı 67 bin 700 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

PARA ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

BTC’de haftalar sonra para çıkışı da dikkat çekiyor. ABD Bitcoin ETF’lerinden salı günü işlemlerinde 200 milyon dolarlık çıkış daha gerçekleşti. Bu rakam 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye işaret ederken; sadece Grayscale'in GBTC ETF’inden 120 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

FED’in bu yıl faiz indirimi beklentisini 1 adede kadar düşürmesi ve bu etkiyle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin güçlü görünümün koruması, ETF’lerde risk iştahını da düşürdü.

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BTC 2024 YORUM VE HEDEF

Bitcoin’de uzun vadeli beklentiler pozitif seyrederken, kısa vadede 66 bin dolar desteğinin korunması gerektiği vurgulanıyor. Önemli bir teknik gösterge olan 50 günlük hareketli ortalamanın da 66 bin dolardan geçmesi, bu seviyenin önemini teyit ediyor. Yukarıda ise 70 bin dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. 5 ve 22 günlük ortalamalar sırasıyla 68 bin 400 ve 68 bin 800 dolarda bulunurken; mevcut fiyat seviyeleri, bu ortalamaların altında seyrediyor.

TRUMP’TAN MESAJLAR…

Bu hafta ABD Başkan adayı Trump tarafından gerçekleştirilen temaslar ve yapılan açıklamalar da BTC tarafında dikkatle izleniyor. Salı günü Trump, Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark ve Riot Platforms'un yöneticileriyle bir araya geldi. Trump’ın, görüşmede, bundan sonraki süreçte BTC ağındaki bütün Bitcoinlerin ABD’de üretilmesini arzu ettiği belirtilmişti. Cumhuriyetçi Başkan Adayının Bitcoin’e olan desteğinin, ABD seçimleri yaklaştıkça, fiyatlamalar üzerinde de etkili olması bekleniyor.