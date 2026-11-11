81’lik Harrison mükâfata uzandı: Booker Ödülü’nün en yaşlı kazananı

81 yaşındaki İngiliz yazar M. John Harrison, yapay zekâ kaygılarını işlediği romanıyla Booker Ödülü’nü kazanarak ödül tarihinin en yaşlı kazananı oldu.

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Prestijli Booker Ödülü’nün bu seneki kazananı, İngiliz edebiyatçı M. John Harrison oldu.

Harrison, yapay zekâya dair endişeleri hicivli ve karanlık bir şekilde tasvir ettiği “The End of Everything” (Her Şeyin Sonu) adlı romanıyla Booker’a uzandı.

Mükâfat, Londra’da düzenlenen törenle yazara takdim edildi. 81 yaşındaki Harrison, 50 bin sterlin (3,3 milyon TL) para mükâfatına sahip olurken, “Booker Ödülü’nü kazanan en yaşlı yazar” olarak tarihe geçti.

Harrison, ödülü kazanmadan önce, “İyi yazılmış bir bilim kurgu eseri neden edebî kurgu olarak değerlendirilmesin ki?” demişti.

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