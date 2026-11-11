Kültür - Sanat

81’lik Harrison mükâfata uzandı: Booker Ödülü’nün en yaşlı kazananı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
81’lik Harrison mükâfata uzandı: Booker Ödülü’nün en yaşlı kazananı
Başlık Resmi81’lik Harrison mükâfata uzandı: Booker Ödülü’nün en yaşlı kazananı

81 yaşındaki İngiliz yazar M. John Harrison, yapay zekâ kaygılarını işlediği romanıyla Booker Ödülü’nü kazanarak ödül tarihinin en yaşlı kazananı oldu.

Kaydet
|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Prestijli Booker Ödülü’nün bu seneki kazananı, İngiliz edebiyatçı M. John Harrison oldu.

Harrison, yapay zekâya dair endişeleri hicivli ve karanlık bir şekilde tasvir ettiği “The End of Everything” (Her Şeyin Sonu) adlı romanıyla Booker’a uzandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeni Müzekart ücreti ile tek seferde 350
KÜLTÜR - SANAT

Yeni Müzekart ücreti ile tek seferde 350'den fazla kültür rotası gezilebiliyor

Mükâfat, Londra’da düzenlenen törenle yazara takdim edildi. 81 yaşındaki Harrison, 50 bin sterlin (3,3 milyon TL) para mükâfatına sahip olurken, “Booker Ödülü’nü kazanan en yaşlı yazar” olarak tarihe geçti.

Harrison, ödülü kazanmadan önce, “İyi yazılmış bir bilim kurgu eseri neden edebî kurgu olarak değerlendirilmesin ki?” demişti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER