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Haberler > Kültür - Sanat > Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi

Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Kalecik ilçesine bağlı Çaykaya köyünde, 1954 yılında yapılan ve özgün ahşap işçiliğiyle dikkat çeken cami, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köylüler, tarihi ve kültürel değeri olan caminin restore edilmesini istiyor ancak resmi izinler alınamadığı için kendi imkanlarıyla da onarım yapamıyor.

Ankara'nın Kalecik ilçesi Çaykaya köyünde 1954 yılında inşa edilen cami, zamanla yıpranarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi - 1. Resim

Atıl durumdaki caminin 1954 yılında yapıldığını ve köy nüfusunun artmasıyla başka bir cami yapıldığını dile getiren İsa Gürer, caminin atıl durumda olduğunun yetkililere bildirildiğini ama henüz sonuç alınamadığını ifade etti. Gürer, "Bizler bunun yıkılmamasını istiyoruz, yapılmasını istiyoruz. Yani içindeki işçilik olsun, bu da bizim köyümüzün bir sembolü." diye konuştu.

Caminin tarihi sürecinden bahseden Kadir Çakır ise, "Caminin tarihi 1954 yapımı. Ben o zaman ufaktım ama sıvasını biliyorum. Aşağıya cami yapılınca buraya bakım olmadı. Bakım olmayınca cami işte bu durumda." dedi.

Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi - 2. Resim

"KÖY NAMINA BİZ KENDİMİZ YAPTIRACAK DURUMDAYIZ"

Cami restorasyonunu köylülerin yaptırmak istediğini fakat buna izin verilmediğini söyleyen köy muhtarı Nurettin Özen, şu şekilde konuştu:

"Daha önce kaç sefer belediyeye müracaat ettik. Caminin hali 20-25 senedir bu şekilde. Bizim dönemimizde olan bir durum değil. Daha önce başvurmamızdan sonra Vakıflardan 2-3 sefer keşfe gelindi. Keşif sonucundan hiçbir şey çıkmadı. Tekrar belediyeye gittik. Belediye Vakıflara atıyor, Vakıflar ilgilenmiyor. Şu andaki durum bu. Biz buranın ya tadilat yapılmasını istiyoruz ya da Vakıflar yapamıyorsa köy namına biz kendimiz yaptıracak durumdayız. Ama bize verilmediği için yapamıyoruz."

Ahşap işçiliğiyle göz dolduran cami yıkılma tehlikesinde! Cemaat yardım istedi - 3. Resim

Köylüler, hem ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmek hem de kültürel miras niteliği taşıyan camiyi gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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