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Aksungur SİHA'nın gözünden İstanbul'un Fethi! Tepeden baktı aziz Ayasofya'ya

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Aksungur SİHA'nın İstanbul'un Fethi'nin 571. yıldönümüne özel aldığı görüntüleri paylaştı. Aksungur SİHA, 22.6 kilometre mesafeden Ayasofya Camii'ni adeta resmetti.

Türkiye, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıldönümü coşkuyla kutluyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dikkat çeken görüntülerle bu coşkuya eşlik ediyor.

AYASOFYA'YI ADETA RESMETTİ

Tusaş, Aksungur SİHA'nın 40 derece, 49 dakika, 26 saniye kuzey ve, 29 derece, 3 dakika, 16 saniye doğu koordinatlarında, Ayasofya Camii'ne 22.6 kilometre mesafeden almış olduğu görüntüleri paylaşarak fethin coşkusuna eşlik etti.

FATİH'İN MİRASI...

Tusaş tarafından yapılan açıklamada, "Tarihiyle şanlı İstanbul’un fethinin 571. yıl dönümünde, bir dünya kentini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ecdadımızı saygıyla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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