Altın Portakal’da Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış galası, önceki akşam Antalya Spor Salonunda gerçekleştirildi.

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Gecede onur, emek ve başarı ödüllerinin yanı sıra Sinemaya Katkı Özel Ödülü takdim edildi. Gecede Onur Ödülü oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran’a verildi. Sinema Emek Ödülü ise Suzan Kardeş ile Abdurrahman Keskiner’e sunuldu.

Genç Sinemacı Başarı Ödülü ise Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a takdim edildi. ‘Sinemaya Katkı Özel Ödülü’nü BKM adına oyuncular Ersin Korkut ve Ezgi Mola aldı. Altın Portakal, 31 Ekim’e kadar devam edecek.

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