Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Kültür - Sanat

Altın Portakal’da Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Altın Portakal’da Onur Ödülleri sahiplerini buldu
Başlık ResmiAltın Portakal’da Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış galası, önceki akşam Antalya Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Kaydet
|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Gecede onur, emek ve başarı ödüllerinin yanı sıra Sinemaya Katkı Özel Ödülü takdim edildi. Gecede Onur Ödülü oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran’a verildi. Sinema Emek Ödülü ise Suzan Kardeş ile Abdurrahman Keskiner’e sunuldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın Portakal’ın hâkimi ‘Tavşan İmparatorluğu’! Çocuk cezaevinden doğan dram filmine 7 ödül
KÜLTÜR - SANAT

Altın Portakal’ın hâkimi ‘Tavşan İmparatorluğu’! Çocuk cezaevinden doğan dram filmine 7 ödül

Genç Sinemacı Başarı Ödülü ise Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a takdim edildi. ‘Sinemaya Katkı Özel Ödülü’nü BKM adına oyuncular Ersin Korkut ve Ezgi Mola aldı. Altın Portakal, 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.