Antik Anamur UNESCO Dünya Mirası yolunda! 'Anemurium' teklife hazırlanıyor

Mersin'in antik liman kenti 'Anemurium'un UNESCO Dünya Kültür Mirasına teklif edileceği açıklandı. Kazı ve restorasyon çalışmaları sürerken Vali Ali Hamza Pehlivan, "O dönem yaşayan insanların hayat şartlarını bugünlere ve yarınlara da taşımış oluyoruz" dedi.

Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Tekocak'ın kazı başkanlığında oluşturulan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yılın 12 ayı devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları çerçevesinde ziyaretçilerinde ağırlanması için çevre düzenlenmesine başlandı. Bugüne kadar bir çok tarihin ortaya çıkarıldığı antik kentte bir hamam, bir odeon ile bir Türk evinin restorasyonu da gerçekleştirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan'da antik kenti ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

MERSİN'İN TEMELLERİNİ KAZIYORLAR

Anemurium Antik kentinin kazı ve restorasyon çalışmalarının 7'inci sezonunda olduklarını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak," 12 ay aralıksız devam ettiğimiz de için de epey bir yol kat ettik. Şuan antik kentte merkez A kapısı olarak adlandırdığımız genç antik çağ yapısında kazı ve restorasyon çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Aynı zaman da antik kentimizin çevre düzenlemesinin birinci etabına başladık. Hem karşılama merkezi, hem sosyal donatı ve park alanlarımızın inşası başladı. En kısa zamanda bunu tamamlayıp gelen ziyaretçilerin en nezih ortamda gezebilecekleri ortamı sağlamış olacağız" diye konuştu.

TÜRK MİMARİSİNİ YANSITAN EV VAR

Anemurium Antik kentinde olduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan," Burası 2 bin yıllık bir antik kent. Yukarı ve aşağı olarak iki kısımdan oluşuyor. Burada yerleşim Milattan Sonra birinci yüz yılda başlamış. Özellikle birinci yüz yılla yedinci yüzyıl arasında burada kesintisiz bir yaşam devam etmiş. O günün şartlarında burada çeşitli yapılar yapılmış. Bunlar içerisinde hamamlar, surlar, bazilika, nekropeller, Odeon var. Odeon tamamlandı, Hamamların restorasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor, biri tamamlandı. Yine Türk mimarisini yansıtan bir evin tadilatı yapıldı" şeklinde konuştu.

Antik kentin ören yeri olarak ziyaret edilmesini sağlamak için giriş kısmında bir nokta yapılmasına başlandığına değinen Vali Pehlivan," Orada yapacağımız kabul noktasında hem bilet gişesi, hem hediyelik eşya alış verişinin yapılabileceği ve diğer sosyal alanların olduğu bir yapıyı buraya kazandıracağız. Sahil kısmında da aslına uygun şekilde oraya gelenleri karşılayacak bir yapı çalışmaları gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA ALINMASI TEKLİF EDİLECEK"

Mersin'in sayısız tarihi eserleri ve doğal varlıkları ile ön planda olduğuna dikkat çeken Pehlivan," Buradan ifade etmek istiyorum. Anemurium Antik Kenti'de UNESCO Dünya Kültür Mirasına alınmasını teklif edeceğimiz yerlerden birisi olacak. Bunu da ziyadesiyle hak eden yerlerden bir tanesi burası. Tamamen o günün mimarisini yansıtıyor. Sonrasında başka bir yerleşim burada olmamış, o bakirliğini de muhafaza ediyor. Devam eden çalışmalarla yıldan yıla o yapılar ortaya çıkartılıyor. İnsanları 2 bin yıl öncesine götürüp o günleri bugünlere taşımış oluyoruz. O dönem yaşayan insanların yaşam şartlarını bugünlere ve yarınlara da taşımış oluyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.