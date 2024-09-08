Bakan Ersoy 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Andriake kazılarında özel cam levhalar bulundu

Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında yapılan kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş cam kaplama levhalar buldu. Bakan Ersoy Türkiye'de ilk diyerek paylaştı.

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Antalya'nın Demre ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında, Myra-Andriake kazılarına başkanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve kazı ekibi tarafından yapılan çalışmalar sırasında önemli bulgular elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığının bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine, bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor. Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar, ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizle Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum."

Elde edilen bulguların ekipler tarafından bir araya getirilerek kayda alınma işlemi devam ediyor.