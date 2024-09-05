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Eskişehir'de literatüre ilk defa geçen arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl önce özellikle gömülmüş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;de literatüre ilk defa geçen arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl önce özellikle gömülmüş
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Eskişehir'de yapılan kazılarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rastlanan Neolitik Dönem ile özdeşleşen yapı gömme uygulamasına ait bulgulara ulaşıldı.

Seyitgazi ilçesi Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda yeni bulgulara rastlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki'nin başkanlığını yürüttüğü kazılarda, höyüğün batısında İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapıları ortaya çıkardı. 

Eskişehir'de tarih arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl özellikle gömülmüş - 1. Resim

Evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu belirlendi.

Ayrıca kolaylıkla parçalanabilecek olan çamurdan yapılmış silonun bile tahrip olmadan korunacak biçimde özellikle toprak altında bırakıldığı tespit edildi.

Eskişehir'de tarih arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl özellikle gömülmüş - 2. Resim

"KÜLLÜOBA'DA LİTERATÜRDEKİ İLK ÖRNEK'

Prof. Dr. Murat Türkteki yapılan arkeolojik keşfin döneme ait literatürdeki ilk örnek olduğunu şöyle belirtti:

"Bu alandaki yapıların hepsinin şimdilik en azından arka odalarının özellikle gömüldüğünü tespit ettik. Çevrede bulunan kırmızı renkli steril toprak, yapıların içine tamamen doldurulmuş ve bu sayede aslında bir taraftan kullananlar için, belki farklı anlamı var ama, yapıların duvarları da 2,5-3 metre yüksekliğe kadar korunmuş vaziyette.

Eskişehir'de tarih arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl özellikle gömülmüş - 3. Resim

Normal şartlarda bir höyükte sadece yapıların temelleriyle karşılaşırken burada yapıların duvarlarının neredeyse çatıya kadar korunduğunu görüyoruz. Bu işlem yapılmadan önce kapılar veya havalandırma alanları taşla örülmüş, daha sonra bu doldurma işlemi gerçekleşmiş.

Eskişehir'de tarih arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl özellikle gömülmüş - 4. Resim

Doldurma işlemi sırasında belli ki bir tören, bir ritüel var. Örülen kapı ve pencere boşluklarının içine kurban edilen hayvanların parçaları bırakılmış. Yine o törende kullanılan kaplardan biri yapının içine atılmış. Küllüoba'daki bu örnek literatürde bu döneme ait bugüne kadar tespit edilen ilk örnektir"

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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