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953 yıl sonra tarihi keşif! Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'na ait ok uçları bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
953 yıl sonra tarihi keşif! Anadolu&#039;nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı&#039;na ait ok uçları bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda yapılan kazılarda, savaşa ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy X hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda, tarihin izlerini taşıyan eserlerin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu - 1. Resim

Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda, savaşa ait çatışma izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu bulunduğunu bildirdi.

Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu - 2. Resim

Ersoy, "Kazılarımızda elde edilen bu değerli bulgular, Malazgirt Savaşı'nın izlerini gün yüzüne çıkararak, köklü geçmişimize ışık tutuyor." ifadelerini kullanarak kazı ekibine teşekkür etti.

Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu - 3. Resim

MALAZGİRT'TE 51 MEZAR BULUNDU

Bakanlığın açıklamasına göre, 12 üniversiteden 40'a yakın akademisyenin katılımıyla 2020'de başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında pek çok mezarlık keşfedildi.

Muş'un Malazgirt ilçesi ve çevresinde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında Afşin Mezarlık Alanı, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı ve Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyü gibi stratejik noktalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu - 4. Resim

Afşin Mezarlık Alanı'ndaki kazılarda, 11. yüzyıla tarihlendirilen ve Malazgirt Savaşı ile bağlantılı olduğu düşünülen 51 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Mezarların bazılarında anıtsal yapılar içinde yer alan 7 bireye ait kalıntılar bulundu.

Malazgirt ilçe merkezinde yer alan ve bölgenin en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinen alanda bu yıl başlatılan kazılar, savaşın izlerini taşıyan önemli bulgularla sonuçlandı.

İslami ölü gömme geleneklerine uygun, taş işçiliğiyle dikkati çeken mezarlarda yapılan çalışmalar sırasında, Bizans sikkeleri, ok uçları ve metal objeler ortaya çıkarıldı.

IV. ROMANOS DİOGENES'E AİT MÜHÜR, OK UÇLARI VE MIZRAKLAR BULUNDU

Patnos'a bağlı Günbeli köyünde başlatılan kazı çalışmaları da Malazgirt Savaşı'nın izlerini ortaya koydu.

Malazgirt Savaşı'ndan kalan ok uçları bulundu - 5. Resim

Geçen yıl Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilen IV. Romanos Diogenes baskı mührü ve altın sikkelerin ardından, 2024 kazılarında da aynı imparatora ait ikinci bir baskı mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu.

Bunlar Günbeli köyünün de savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu gösterdi. Malazgirt Ovası'nda sürdürülen yüzey araştırmaları, savaşın geçtiği tüm alanları kapsamayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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