Selçuklu'nun "Ejder Başlı Hayat Ağacı" tuğu Ankara yolunda!

Sultan Alparslan'a ya da onun büyük komutanlarından birine ait olduğu düşünülen, Malazgirt Meydan Muhaberesi’nde kullanıldığı tahmin edilen altın kaplama “Hayat Ağacı Gövdeli ve Ejder Başlı” tuğ, Ankara'ya gidiyor. Eser, üç ay süreyle Beştepe Millet Kütüphanesi’nde halka açık sergilenecek.

Nostalji müzesi “maziyi hatırla” diyor... Hatıralar canlanır dört bir yanımda!

Nostalji müzesi “maziyi hatırla” diyor... Hatıralar canlanır dört bir yanımda!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında Erzurum Müzesi’ndeki altın kaplama tuğ ziyaretçilerin en ilgisini çeken eserler arasında yer alıyor.

2025 yılı mart ayında “Hayat Ağacı Gövdeli ve Ejder Başlı Tuğ'un Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenmesi planlanıyor.

Hürriyet’in haberine göre eser, bir plan değişikliği olmazsa üç ay boyunca Ankaralıların ilgisine sunulacak.

MALAZGİRT SAVAŞ MEYDANINDA HAYAT AĞACI

Türkiye'nin en önemli tarihi eserleri arasında gösterilen tuğun hikâyesi 1986 yılı içinde gerçekleşiyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Hükümet Konağı’nın yanında belediye tarafından yapılan kanal kazısı çalışmaları sırasında kırılan bir küp içerisinde altın ve gümüş sikkeler ile bilezikler bulunuyor.

Bunun üzerine kazı çalışması durdurularak emniyete ve Müze Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Yapılan kurtarma kazısıyla Selçuklu Dönemi’ne ait üstte çift başlı ejder ve Hayat Ağacı’na ait parçalar (nar, armut, elma, kıvrık dallar, kuşlar ve yapraklar) açığa çıkarılıyor.

1 YILDIR TEŞHİR EDİLİYOR

Eser hakkında "Malazgirt Buluntuları: Hayat Ağacı Gövdeli ve Ejder Başlı Alem" adlı akademik bir makale kaleme alan Selma Akgül önemli bilgiler veriyor.

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü parçaların temizliğini yapıyor.

Eserin bulunmasından tam 30 yıl sonra, 2016 yılında Selçuklu Sergisi kapsamında tanıtılmasına karar veriliyor. Müze Müdürlüğü’nde bulunan çift başlı ejder ve Hayat Ağacı’na ait parçalar ile takılar, 10 Haziran 2016’da Ankara’ya götürülüyor.

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Müdürlüğü, 3 Mayıs 2017’de Erzurum Müze Müdürlüğü’ne teslim ediyor.

Eser, 1989 yılından beri depreme dayanıksız olmasından dolayı yıkılan eski Erzurum Müzesi’nin deposunda yer alıyordu.

19 Ağustos 2023’te yeni müzenin açılışının yapılması ile de teşhire çıkarıldı. Yaklaşık bir yıldır da müzede sergileniyor.