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Marshall Planı'yla Türkiye'ye gelen traktör şimdi müzede! Yardımın gerçek yüzü neydi?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Marshall Planı&#039;yla Türkiye&#039;ye gelen traktör şimdi müzede! Yardımın gerçek yüzü neydi?

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amerika'da 1938-1944 yılları arasında üretilen ve 1951 yılında Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye getirilen 1940 model Mccormick Paletli traktör artık iş makinesi olarak değil tarihi eser olarak kullanılıyor.

5 Haziran 1947 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George C. Marshall'ın Harvard Üniversitesinde yaptığı konuşmayla tüm dünyaya açıkladığı "Marshall Planı" o dönem büyük yardım olarak görülürdü.

O yardımlardan Türkiye'nin payına düşen pek çok şeyden biri de geriye kalan Mccormick Paletli traktörlerdi.

Marshall yardımıyla Türkiye'ye gelmişti, şimdi müzede! - 1. Resim

73 yıl önce Türkiye'ye yardım olarak getirilen ve 13 yıl öncesine kadar kullanılan bu paletli traktör, artık mazide kalan tarım aracı olarak Adnan Menderes Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nde bulunan eski tarım aletleri sergi salonun bahçesinde sergileniyor.

Marshall yardımıyla Türkiye'ye gelmişti, şimdi müzede! - 2. Resim

Mazisinin oldukça enteresan olduğunu belirten Adnan menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Kalkınç traktör hakkında şunları söyledi:

"1951 yılında Marshall yardımı olarak Türkiye'ye verilen bu traktör Aydın'a tahsis edilmiş. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde uzun yıllar kullanıldıktan sonra 1969 yıllarında Koçarlı'ya getirilmiş. Burada da yaklaşık 2500 dönüm arazinin işlenmesinde kullanılmış. Traktör gaz ile çalışıp ısındıktan sonra motorin ile çalışmasına devam eden bir sisteme sahipmiş. Yıllarca tarım sektöründe kullanılmış. Şimdi de eski tarım aleti olarak sergilenip gençlere Türk tarımının yaşadığı evreleri anlatırken kullanıyoruz." 

Marshall yardımıyla Türkiye'ye gelmişti, şimdi müzede! - 3. Resim

MARSHALL PLANI'NIN HEDEFİ NEYDİ?

Halk arasında ‘Marshall Yardımları' olarak bilinen planın görünen amacı sosyalizmin yayılmasını önlemekti.

Bugün ise 2. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa'nın enkaz haline gelmiş ekonomisini yeniden canlandırmak olduğu belirtiliyor. 

Plan kapsamında pek çok ülke Amerikan ürünlerine alıştırılırken, ekonomik yardımlarla birlikte siyasi ve askeri stratejiler de uygulanmıştır. 

Marshall Planı’nda uçak yardımının da yer alması yerli uçak sanayii faaliyetlerini baltalayan önemli bir faktör olarak yorumlanmaktadır.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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