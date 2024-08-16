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Haberler > Kültür - Sanat > Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor

Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak, her yıl ağustos ayında düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için bin yıllık ceviz ağaçlarından özel tasarımlı bastonlar üretiyor.

İlçedeki baston ustası Refa Gökbulak'ın ürettiği bastonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 1071 Malazgirt kutlamaları için hazırlanıyor.

Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor - 1. Resim

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Bitlis'in Ahlât ilçesinde hazırlıklar devam ediyor.

Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor - 2. Resim

Ahlât'ta da kutlamaların yapılacağı alanda han otağı, kıl çadırlar, cirit, güreş ve okçuluk sahalarında çalışmalar devam ederken, el sanatları ustaları da hazırlıklarını sürdürüyor.

Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor - 1. Resim

"CEVİZ AĞAÇLARININ YAŞI 500 VE 1000 YIL ARASINDA "

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi çerçevesinde ilçede bastonculuk yapan Refa Gökbulak, o güne özel baston üretimleri yapıyor.

Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor - 4. Resim

Refa Gökbulak mesleği ve bastonları hakkında şu bilgileri veriyor:

“Bu atölyede baba mesleği olan baston yapımına 40 yıldır devam etmekteyim. 100'ün üzerinde çeşitlerimiz var, en önemli ve en fazla tercih edilen ürünlerimiz Bitlis'ten temin ettiğimiz özel kök ceviz dediğimiz 500 ve 1000 yıl ile değişen yaşta ağaçlardan yapılmaktadır. Bu ağaçların en birinci özelliği renk ve desen olarak dünyadaki bütün ağaçlardan çok daha fazla zengindir. Müşterilerimiz de genelde bu ağacı tercih ediyorlar.

Malazgirt'e özel 1000 yıllık bastonlar yaptı! Ahlatlı usta kutlamalar için özel ceviz ağacı kullanıyor - 5. Resim

Gökbulak ayrıca "Bizler de çeşitli figürde kafa modellerinin yanında parçalı, kılıçlı ve tamamen el işi tezhip işlemeyi bu ağaçların üzerine yapmaktayız. Bastonların üzerinde kullanmış olduğumuz motiflerin en az 4 bin yıllık bir geleneği olan motiflerdir. Baston sanatımızda ilçede 3 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Kullanmış olduğumuz Bitlis'e özel olan ceviz ağaçları da 500 ve 1000 yıl arasında değişen yaşta ve kalitede ağaçlardır. Bizler de 1071 Malazgirt kutlamalarına uzun zamandan beri geceli gündüzlü olarak çalışmaktayız. En fazla 10 asırlık ceviz ağaçlarından yapmış olduğumuz modellere ağırlık vermekteyiz. 26 Ağustos'ta buraya gelecek olan Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize bizler de bastonlarımızın sunumunu yapacağız” diyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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