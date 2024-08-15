Ahlat Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazır!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 953. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazır hale getiriliyor. Alanda 25 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlanacak.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

İlçenin Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23- 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, ananevi oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları açılacak ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

25 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlanacağı ilçede, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da etkinliklerin geçen yıllardan daha renkli ve güzel olacağını söyledi.