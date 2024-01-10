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    Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akını

    Kaynak: İHA, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na, 2023 yılında 170 bin ziyaretçi geldi.

    Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat&#039;a ziyaretçi akını
    Kültür - Sanat Haberleri  / İHA, Anadolu Ajansı

    Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen, Bitlis’in Ahlat ilçesinde 210 dönümlük alanda 9 binin üzerinde mezarı bünyesinde barındıran Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki mezarlık 2023'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan olduğu, bir önceki yıla göre yüzde 50’den fazla bir artış yaşandığı kaydedildi.  Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, düzenlenen toplantıda, ilçedeki tarihi mekanların her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. 

    Ziyaretçilerin Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları incelediğini, görevlilerden bilgi aldığını ifade eden Ercek, "2023'ün resmi rakamlarına göre tarihi mezarlığı 170 bin, Ahlat Müzesini de 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artış var. Ziyaretçi sayısının sürekli artmasında devletimizin ilçemize olan ilgisi, Cumhurbaşkanımızın burayı her yıl ziyaret etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları çok etkili oluyor. 2022'de 90 bin olan ziyaretçi sayısı 2023'te 170 bine çıktı. Bunun sevincini yaşıyoruz." dedi.

    Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akını

    Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ülke için çok önemli bir kültür mirası olduğunu aktaran Ercek, "Kültür miraslarımızı geleceğe aktarmak istiyoruz. Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları var. Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığımızı en güzel şekilde aktarımını sağlayacağız. İlçemizdeki tarihi mekanları herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

    Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akını

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İHA, Anadolu Ajansı
    AhlatUnesco Dünya Mirası Listesi
    Haberler > Kültür - Sanat > Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akını
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