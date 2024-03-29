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Haberler > Kültür - Sanat > Battal Gazi'nin arkadaşıydı! Uçurumun kenarındaki tabiin türbesine ziyaretçi akını

Battal Gazi'nin arkadaşıydı! Uçurumun kenarındaki tabiin türbesine ziyaretçi akını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta Yukarı Tekke mevkiinde uçurumun kenarında yer alan, tabiinden Abdulvahap Gazi türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Türbenin ziyaretçilerinden Kemal Baklacıbaşı, “Abdulvahap Gazi büyük bir zattır. Peygamber efendimizin sancağına nail olmuş çok değerli bir insan. Buraya gelmenin maneviyatı çok farklı, huzur veriyor. Geldiğimde huzur içinde oluyorum.” diyor.

Erdal Polat ise, “Mübarek Abdulvahap Gazi hazretlerinin camisi ve türbesindeyiz. Kendisi burada şehit düşmüş. Tekke dediğimiz bu yerde yatmaktadır. Her cuma buraya geliyorum. İnsan buraya gelince huzur buluyor” diyerek ramazan ayında ziyarete dair hislerini ifade ediyor.

Battal Gazi'nin arkadaşıydı! Uçurumun kenarındaki tabiin türbesine ziyaretçi akını - 1. Resim

ABDULVAHAP GAZİ KİMDİR?

Abdulvahap Gazi, tabiin dönemi olarak adlandırılan Peygamber Efendimizin vefatı sonrasındaki sahabe döneminde yaşıyor. Asıl adı  Abdulvahap bin Buht olan Abdulvahap Gazi, İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılıyor.

Battal Gazi'nin arkadaşıydı! Uçurumun kenarındaki tabiin türbesine ziyaretçi akını - 2. Resim

693 yılında Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın, kardeşi Muhammed b. Mervân kumandasında Anadolu’ya sevkettiği ordu Sivas'a doğru hareket ediyor. İmparator II. Iustinianos’un kumanda ettiği büyük bir Bizans ordusunu Sivas ile Sulusaray (Sebastopolis) arasında ağır bir yenilgiye uğratıyor. 

Hişâm b. Abdülmelik döneminde (724-743), halifenin oğlu Muâviye b. Hişâm kumandasındaki Anadolu seferlerinde büyük kahramanlık gösteren Abdullah el-Battâl ve Abdülvahab b. Buht ise Sivas ve çevresini ele geçiriyor. Ancak şehir ertesi yıl Bizanslılar tarafından geri alınıyor ve Abdülvehhâb b. Buht şehid ediliyor (731).

Sivas, Abbâsî ordusunun 165 (781) yılındaki Anadolu seferi sırasında tekrar ele geçirildiyse de İslam hâkimiyeti birkaç yıl sürmüştür.

Abdulvahap Gazi, Battal Gazi’nin ve Ahmet Turan Gazi’nin silah arkadaşıdır. Sivas’tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt’ta da makamları bulunuyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SANCAKTARI

Rivayetlere göre Abdulvahap Gazi, Peygamber Efendimizin sancaktarıdır. Ona ait mukaddes emanetleri Malatya’ya giderek Battal Gazi’ye teslim etmiştir.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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