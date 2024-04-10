Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Bayramda kültür sanat zamanı, müzeler ziyaretçi bekliyor

Bayramda kültür sanat zamanı, müzeler ziyaretçi bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda kültür sanat zamanı, müzeler ziyaretçi bekliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı’nda kültür sanata vakit ayırmak isteyenler için birçok alternatif var…

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye’deki 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzeler, bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Çoğu bugün kapalı olacak müzeler, yarın yani bayramın ikinci gününden itibaren sanatseverleri ağırlamaya başlayacak. İstanbul’da ise son yıllarda birçok yeni galeri ve mekâna ev sahipliği yapmaya başlayan Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarihe yolculuk yapılan en gözde müzelerden olacak.

 

GECE SAATLERİNE KADAR AÇIK!

İBB’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı ve Şerefi ye Sarnıcı gibi mekânlar ise bugün öğleden sonra ziyarete açılıp bayram boyunca gece saat 22.00’ye kadar hizmet verecek. İstanbul bayramlarının en gözde yerlerinden biri Emirgân... Semtte bulunan İstanbul Lale Müzesi ise lale mevsiminde çok özel sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzede bugünlerde “Lalenin Çiniyle Dansı” ve “Tulipomania” sergileri görülebiliyor. Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi ise bayram tatilini İstanbul’da geçireceklerin adreslerinden biri olabilir. Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin zengin koleksiyonundaki objeler ile yeni ve farklı keşifler yapabilecek.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAPALI

Müze sadece bayramın birinci günü kapalı olacak. Bayramda şehirde kalanlar veya İstanbul’a gelenler, İstanbul Modern’in yeni binasını ve sergilerini ziyaret rotasına alabilecek. Müzedeki aktüel sergilerden “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı”, belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram namazı kaçta? İşte il il namaz saatleri - Kültür - Sanatİşte il il bayram namazı saatleriRemzi Yılmaz'dan dördüncü sergi, otizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’ - Kültür - SanatOtizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’Uğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyordu - Kültür - SanatUğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyorduYılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İlk sırada Konya Mevlana Müzesi var - Kültür - SanatYılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İşte zirvedeki yerİngiltere'de satışa çıkarmışlardı! 400 yıllık Mushaf vatanına döndü - Kültür - Sanat400 yıllık Mushaf vatanına döndüOsmanlılar Kadir gecesini nasıl kutlardı? Kadir alayları ve Kadriyyeler - Kültür - SanatOsmanlılar Kadir gecesini nasıl kutlardı?
Sonraki Haber Yükleniyor...