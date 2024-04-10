Bayramda kültür sanat zamanı, müzeler ziyaretçi bekliyor

Ramazan Bayramı’nda kültür sanata vakit ayırmak isteyenler için birçok alternatif var…

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye’deki 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzeler, bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Çoğu bugün kapalı olacak müzeler, yarın yani bayramın ikinci gününden itibaren sanatseverleri ağırlamaya başlayacak. İstanbul’da ise son yıllarda birçok yeni galeri ve mekâna ev sahipliği yapmaya başlayan Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarihe yolculuk yapılan en gözde müzelerden olacak.

GECE SAATLERİNE KADAR AÇIK!

İBB’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı ve Şerefi ye Sarnıcı gibi mekânlar ise bugün öğleden sonra ziyarete açılıp bayram boyunca gece saat 22.00’ye kadar hizmet verecek. İstanbul bayramlarının en gözde yerlerinden biri Emirgân... Semtte bulunan İstanbul Lale Müzesi ise lale mevsiminde çok özel sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzede bugünlerde “Lalenin Çiniyle Dansı” ve “Tulipomania” sergileri görülebiliyor. Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi ise bayram tatilini İstanbul’da geçireceklerin adreslerinden biri olabilir. Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin zengin koleksiyonundaki objeler ile yeni ve farklı keşifler yapabilecek.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAPALI

Müze sadece bayramın birinci günü kapalı olacak. Bayramda şehirde kalanlar veya İstanbul’a gelenler, İstanbul Modern’in yeni binasını ve sergilerini ziyaret rotasına alabilecek. Müzedeki aktüel sergilerden “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı”, belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor.