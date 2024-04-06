Yılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İlk sırada Konya Mevlana Müzesi var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısının 2024 yılının ilk çeyreğinde 4 milyona yaklaştığını açıkladı. Buna göre Konya Mevlana Müzesi 383 bin 392 kişi ile yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaret edilen müze oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2024 yılının ilk çeyreğinde müze ve ören yerlerini 4 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerin Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilere açık olduğunu kaydederek ülke genelinde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini paylaştı.

En çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şöyle:

“Konya Mevlana Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri, Nevşehir Göreme Ören Yeri, Nevşehir Zelve, Paşabağları Ören Yeri, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul Galata Kulesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri.”

İLK SIRADA KONYA MEVLANA MÜZESİ VAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 30,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan müze ve ören yerlerini bu yılın ilk 3 ayında 3 milyon 886 bin 998 kişi ziyaret etti. Bu çerçevede Konya Mevlana Müzesi 383 bin 392 kişi ile yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaret edilen müze oldu. Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 259 bin 25 ziyaretçi ile ikinci, İzmir Efes Ören Yeri de 249 bin 482 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

MÜZEKART SATIŞLARINDA REKOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Müzekart satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 7 artarak 217 bin 33 oldu. Satışlardaki şubat ayı artışı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122 olurken 245 bin 10 Müzekart satıldı. Geçtiğimiz mart ayında da satışlar yüzde 77 artışla 239 bin 119 oldu.