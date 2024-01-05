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    Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Derlemede tarihî rekor

    1928-2022 yıllarında toplam 1 milyon 270 bin adet eser derlenirken sadece 2023 yılında 105 bin 978 eserle cumhuriyet tarihinin bütün derleme rakamının %7’sine bir yılda ulaşıldı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Derlemede tarihî rekor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’de geçen yıl rekor sayıda kitap derlendi... Kültür ve Turizm Bakanlığının datalarına göre; geride bıraktığımız senede 82 bin 384’ü basılı kitap, 23 bin 594’ü e-kitap olmak üzere toplam 105 bin 978 eser derlendi. 1928-2022 yıllarında toplam 1 milyon 270 bin adet eser derlenirken sadece 2023 yılında 105 bin 978 eserle cumhuriyet tarihinin bütün derleme rakamının %7’sine bir yılda ulaşıldı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada açıklama yaparak, başarıyı duyurdu. Derleme, fikir ve sanat eserlerinin belli bir miktarının kanunla devlete verilmesi manasına geliyor. Millî entelektüel, kültürel ve edebî mirası teşkil eden bütün basılı ve elektronik yayınlar toplanıp saklanması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap ve süreli yayın derlemesi gerçekleştiriliyor. Bu eserler, Millî Kütüphane’nin de aralarında bulunduğu altı derleme kütüphanesinde muhafaza ediliyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Kültür - Sanat > Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Derlemede tarihî rekor
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