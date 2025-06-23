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Haberler > Kültür - Sanat > Bir il bunu konuşuyor: Kazdığı tarlasından hiç ummadığı bir şey çıktı!

Bir il bunu konuşuyor: Kazdığı tarlasından hiç ummadığı bir şey çıktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir il bunu konuşuyor: Kazdığı tarlasından hiç ummadığı bir şey çıktı!
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarlasını kazan bir çiftçi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası buldu. Kafatasları ve kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kırsal Doluca Mahallesi'nde bir çiftçi, kendisine ait arazide sebze ekmek için kazı yaptığı sırada toprak altında oda mezar buldu.

Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda uzman ekiplerce yapılan çalışmada, 3 metre genişliğinde 1 metre yüksekliğinde oda mezarın içinde insana ait çok sayıda kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Bir il bunu konuşuyor: Kazdığı tarlasından hiç ummadığı bir şey çıktı! - 1. Resim

ROMA DÖNEMİNE AİT

Yapılan ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kafatasları ve kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Koruma altına alınan bölgede kazı çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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